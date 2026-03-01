Детската хирургия в МБАЛ „Св. Анна“ – Варна спира работа

От 1 март Отделението по детска хирургия в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Анна“ във Варна прекратява дейността си, съобщиха от лечебното заведение.

Причината са депозираните оставки от лекарите, работещи в специализирания сектор. Те са декларирали, че започват работа в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община.

Ръководството на „Св. Анна“ вече е изпратило официално писмо до Регионалната здравна инспекция във Варна, за да информира за предстоящата промяна. След 1 март пациентите до 18 години, които имат нужда от специализирана хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност.

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в града е уведомила Спешната помощ и всички лечебни заведения за съдействие и пренасочване на нуждаещите се пациенти. Това съобщиха от пресцентъра на РЗИ в крайморския град.

От здравната инспекция обясниха, че университетската болница „Св.Марина“ разполага със специалисти и има капацитета да поеме спешни и планови детски операции. Това е потвърдено на проведените разговори с ръководството на лечебното заведение.

По-късно кметът Благомир Коцев поиска от държавата, като мажоритарен собственик на МБАЛ „Св. Анна“ във Варна, да предостави финансови средства в размер на 300 000 евро за разплащане на най-неотложните просрочени задължения на лечебното заведение към контрагенти. Искането се съдържа в писмо до Михаил Околийски - новия министър на здравеопазването в служебния кабинет на Андрей Гюров. В него е изтъкната необходимостта от спешно погасяване на плащанията предвид значимостта и обхвата на болничното заведение, което обслужва пациенти от цяла Североизточна България.

В края на февруари министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски изиска в кратък срок изготвяне и представяне на оздравителен план за МБАЛ „Св. Анна“ – Варна във връзка с натрупаните финансови затруднения и създалата се ситуация с отделението по детска хирургия.

По време на разговор с изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Красимир Петров и кмета на Варна Благомир Коцев беше подчертано, че болницата има ключова роля за региона и поема значителна част от спешните случаи в областта, предава БТА.

В рамките на правомощията на служебното правителство ще бъдат обсъдени възможностите за подкрепа на лечебното заведение с оглед осигуряване на устойчивост в дейността му и гарантиране на достъпа до медицинска помощ.

Напрежение около детската хирургия в „Св. Анна“ имаше преди една година. Тогава отделението бе временно затворено заради недостиг на кадри. На 10 февруари то отново започна да работи нормално.

От болницата посочват още, че детската хирургия е сред последните основно реновирани в лечебницата и разполага с нови операционни зали и обновена материална база. През последната година, с изключение на последния месец, в който всички работещи в лечебното заведение получиха само основните си възнаграждения заради неизплатени средства от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, лекарските заплати в отделението не са били под размера на пет минимални работни заплати.

ОЩЕ: Варненската болница "Св. Анна" иска разговор с детските хирурзи, обещава промени