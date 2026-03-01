Защо използването на изкуствен интелект за ремонт на автомобил е опасно

Последните изследвания показват, че до 20 процента от шофьорите биха се доверили напълно на решението на ChatGPT, когато дават съвети относно ремонти и поддръжка на автомобили. Експертите обаче предупреждават, че въпреки че виртуалният консултант може да посочи потенциални причини за проблеми, използването на неговите съвети за домашни ремонти все пак носи определени рискове.

Последните изследвания на британската аналитична компания FixMyCar показват, че все повече хора използват AI-базирани инструменти в автомобилния контекст. Проучване сред над 2500 потребители установи, че 16 процента от шофьорите са потърсили съвет за автомобили чрез изкуствен интелект през последната година.

В друго проучване, включващо 950 шофьори, се оказа, че 20 процента от анкетираните изразяват пълно доверие в съветите на ChatGPT за ремонт и поддръжка, докато 33 процента са несигурни, а 12 процента изобщо не вярват на съвети, генерирани от изкуствен интелект.

Механик тества ефективността на AI на практика

Затова FixMyCar реши да тества ефективността на ChatGPT на практика. Изкуственият интелект получи описания на често срещани проблеми, като затруднения при превключване на предавки, тресене или скърцане по време на шофиране, както и миризмата на изгоряла гума в колата. Отговорите бяха анализирани от опитен механик.

Според сервизния техник, индикациите, генерирани от ChatGPT, се оказаха до голяма степен точни. Изкуственият интелект успя да локализира реалистични причини за проблемите, създавайки логична диагностична последователност, сравнима с работния метод на професионален механик. Въпреки това, експертът подчерта, че съветите, генерирани от ChatGPT, трябва да се третират само като общ преглед на възможните бъгове.

Самостоятелните ремонти могат да доведат до щети

Изследването отбелязва, че дейности като проверка на трансмисионната течност, оценка на състоянието на съединителя и диагностика на трансмисията изискват специализирано оборудване и знания. Опитите за ремонт в тези зони сами не само могат да доведат до скъпи щети, но и да представляват риск за безопасността.

AI може да помогне на шофьорите по-добре да разберат какво се случва с автомобила, но няма да замени посещението при квалифициран механик. Съветите на ChatGPT трябва да служат като първоначално ръководство, сигнализирайки необходимостта от допълнителна диагностика от специалист, категорични са експертите.

Изкуственият интелект като източник на общи знания

В обобщението на изследването експертите подчертаха, че изкуственият интелект работи добре като източник на общи знания и може да доближи шофьорите до потенциални дефекти на превозното средство. Въпреки това, това няма да замени практическите умения и опит на механик, който може да извърши точна диагностика и безопасно да извърши ремонти. В автомобилния свят безопасността не е компрометирана, а изкуственият интелект остава подкрепа, а не заместител на професионалната експертиза.