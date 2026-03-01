Веселин Вучков: МВР носи едва 40% от отговорността за честността на вота

Случаят „Петрохан“ се превърна в инструмент за политическа употреба и вече е в епицентъра на предизборната кампания. Това мнение изрази бившият министър на вътрешните работи Веселин Вучков в ефира на предаването „Събуди се“ по NOVA. Той направи обстоен анализ на ролята на МВР в организацията на предстоящите избори и коментира актуалните заплахи за националната сигурност.

Институционално „криене“ и политически последици

Според Вучков, въпреки че разследващите органи са предоставили известна информация за инцидента на прохода „Петрохан“, действията на политическото ръководство на МВР будят безпокойство. Той определи като „сериозна грешка“ решението на вътрешния министър и главния секретар да не се явят на изслушване в Народното събрание.

„Вътрешният министър трябва да бъде балансьор и представител на гражданското общество в една затворена система като полицията. Това прикриване на информация, която му е служебно известна, е абсолютно неоправдано“, категоричен бе Вучков.

Кой гарантира честността на изборите?

Бившият министър се обяви против прекомерните очаквания, че единствено МВР може да изкорени купения и контролирания вот. По негови думи, капацитетът на министерството може да гарантира законността на вота на не повече от 30 до 40 процента.

„Останалата част от тежестта пада върху ЦИК, секционните комисии, прокуратурата, ДАНС и най-вече върху самите политически партии“, подчерта той. Вучков обаче защити правото на всеки нов министър да подбере екипа си, включително областните директори, тъй като тяхната роля е ключова за спокойното протичане на изборния ден.

Регионална сигурност и външни заплахи

По отношение на ескалацията в Близкия изток, Вучков призова за състояние на постоянна готовност на разузнавателните служби. Той посочи, че следващите няколко дни ще бъдат определящи за анализа на риска за България, в зависимост от действията на Иран. Той припомни, че страната ни разполага с необходимата нормативна база и консултативни съвети към правителството и президента, които трябва да реагират своевременно при промяна в обстановката.

Кадрови въпроси в системата

В разговора беше повдигнат и въпросът за кадровото състояние на МВР. Вучков цитира данни на НОИ, според които близо 4800 служители в системата на министерството едновременно получават и заплата, и пенсия – факт, който продължава да бъде обект на дискусии в сектор „Сигурност“.

На финала бившият министър подчерта, че промяната на позицията главен секретар на МВР е била „абсолютно задължителна“ стъпка за стабилизиране на институцията преди изборите.

