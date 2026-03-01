Тагарев: Отслабването на Иран дава отражение върху регионалната динамика

Отслабването на Иран вече има отражение върху регионалната динамика. Страната правеше износ на революция - подкрепяше "Хизбула", хутите в Йемен, шиитски милиции в Ирак и Сирия. Когато капацитетът на Иран да поддържа такива прокси сили намалява, това води до позитивно развитие. Това е в наш интерес. Това зави пред Нова телевизия бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.

Според него е в наш интерес е Иран да не се сдобие с ядрено оръжие. Той посочи, че не очаква България, нито друга европейска държава да се включи в конфликта. По думите му САЩ или Израел нямат апетит да вкарат сухопътни войски в Иран.

Тагарев е на мнение, че ако до няколко седмици се намери решение, няма да видим мигрантска вълна. Той отбеляза, че развитието в следващите дни ще бъде решаващо както за Иран, така и за стабилността на целия регион.

Тагарев посочи, че целта на съвместна операция на Израел и САЩ е била смяната на режима в Техеран. Той подчерта, че тепърва ще разберем дали това ще се случи. По думите му миналогодишните протести в Иран са показали, че има силно обществено недоволство. Хора, които не искат да ходят забрадени по улиците, искат да имат своите права, искат да имат своята реализация извън тези свръхстриктни религиозни канони, поясни бившият министър на отбраната.

Според него промяната в сегашния модел на управление изглежда неизбежна, но не бива да очакваме "европейска демокрация". Тагарев заяви, че като потенциален нов лидер на Иран се споменава Реза Пахлави, синът на последния шах преди Ислямската революция. Той смята, че почвата за смяната на режима вече е подготвена.

За него иранската реакция на ударите е била очаквана, визирайки ударите по американските военни бази в Близкия изток. Той обаче е изненадат от ударите по граждански цели, като летища и хотели. Тагарев подчерта, че Иран показва готовност да използва всички оръжия, с които разполага.

По думите му една от последиците от атаката срещу Иран е затварянето на Ормузкия проток, през който минават голяма част от доставките на петрол. Ако в рамките на няколко дни се намери решение, няма да има проблеми. Ако продължи дълго време и иранските сили имат възможности да нанасят удари по морски съдове, тогава можем да видим проблеми на пазарите за нефт, обясни той. Според него производителите от Персийския залив ще направят всичко възможно да компенсират евентуални липси, но рискът остава.

ОЩЕ: Тагарев: Членството в „Съвета за мир“ на Тръмп ни струва 1 милиард долара