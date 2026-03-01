Лайфстайл:

Отлагат двойното поскъпване на тол таксите за камиони и автобуси

Увеличението на тол таксите, което трябваше да влезе в сила от 1 март 2026 г., се отлага за неопределено време, реши служебното правителство, за да не се създава напрежение около 3 март.

От 1 март трябваше да влезе в сила новата тарифа на тол таксите. Автомобилните превозвачи вече алармираха за сериозното поскъпване на преминаването по платените пътища за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона. Най-осезаемо поскъпване има при автобусите над 12 тона за автомагистрала, там средното увеличение е от 83 до 167%.

Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския клас – тези с най-високи CO₂ емисии – да плащат почти двойно повече спрямо досегашните ставки.

Проблемът, според превозвачите, е че повечето автомобили, произведени преди 2025 г., автоматично се класифицират в най-ниския клас при регистрацията, дори да са с екокатегория Евро 6.

Мартин Стоянов
