Любопитно:

Калушев е купил много държавна земя при второто правителство на Стефан Янев: Иван Христанов потвърди

01 март 2026, 9:54 часа 592 прочитания 0 коментара
Калушев е купил много държавна земя при второто правителство на Стефан Янев: Иван Христанов потвърди

Да, имало е голяма покупка на държавна земя от страна на организацията на Ивайло Калушев (НАКЗТ) спрямо другите сделки по това време. Това е станало през ноември 2021 година, в края на мандата на поредното служебно правителство, каза служебният земеделски министър Иван Христанов в неделния сутрешен блок на БНТ, пред Георги Любенов.

Още: Не пускат майката на Николай Златков да види тялото му

По онова време на власт е второто служебно правителство на Стефан Янев - то действа от 16 септември 2021 г. до 13 декември 2021 г., назначено е от президента Румен Радев и то по старите законови правила, когато от президента зависеха изцяло служебните кабинети.

Христанов добави, че цената, на която е купена земята (5 декара горски фонд), не може да се каже, че е завишена - тя е фиксирана с наредба, уточни той. И не се нае да спекулира дали е имало политически чадър по сделката.

След като бившата хижа "Петрохан" е закупена от Калушев през 2020 г. от бащата на бившето правно острие на ГЕРБ Искра Фидосова, в качеството си на нов собственик на сградата той подава заявление на вече започнатата процедура от "Туристическо дружество Монтана" за закупуване на застроената и прилежаща площ. Земята е купена без търг.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Иван Христанов коментира продажбата на хижа “Петрохан“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Държавен горски фонд Иван Христанов Ивайло Калушев НАКЗТ
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес