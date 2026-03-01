Калушев е купил много държавна земя при второто правителство на Стефан Янев: Иван Христанов потвърди

Да, имало е голяма покупка на държавна земя от страна на организацията на Ивайло Калушев (НАКЗТ) спрямо другите сделки по това време. Това е станало през ноември 2021 година, в края на мандата на поредното служебно правителство, каза служебният земеделски министър Иван Христанов в неделния сутрешен блок на БНТ, пред Георги Любенов.

По онова време на власт е второто служебно правителство на Стефан Янев - то действа от 16 септември 2021 г. до 13 декември 2021 г., назначено е от президента Румен Радев и то по старите законови правила, когато от президента зависеха изцяло служебните кабинети.

Христанов добави, че цената, на която е купена земята (5 декара горски фонд), не може да се каже, че е завишена - тя е фиксирана с наредба, уточни той. И не се нае да спекулира дали е имало политически чадър по сделката.

След като бившата хижа "Петрохан" е закупена от Калушев през 2020 г. от бащата на бившето правно острие на ГЕРБ Искра Фидосова, в качеството си на нов собственик на сградата той подава заявление на вече започнатата процедура от "Туристическо дружество Монтана" за закупуване на застроената и прилежаща площ. Земята е купена без търг.

