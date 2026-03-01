Къде и как да търсите помощ, ако сте в Близкия изток: Министерският съвет с важни съвети и телефони

Министерският съвет обяви важна информация за всички българи, попаднали в зоната на въздушни удари и военни действия в Близкия изток, която се оформи с новата война между Иран, Израел и САЩ. Сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно на телефонните линии на Ситуационния център на Министерството на външните работи - Още: Още една ключова за Иран фигура е мъртва (СНИМКА)

тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616

факс: +359 2 870 71 37

e-mail: crisis@mfa.bg

Съгласно правото на Европейския съюз, там където България няма свой консул, българските граждани могат да ползват за услуги консулите на другите държави от ЕС.

МВнР приканва нашите сънародници в Близкия Изток да се регистрират в рубриката "Пътувам за", като използват бутона в горния десен ъгъл на уебстраницата на МВнР.

