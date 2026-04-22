Време за рестарт: Кои знаци ще обърнат живота си през сезона на Телец

Сезонът на Телец носи със себе си стабилност, но и неочаквани възможности за промяна. За някои зодиакални знаци този период ще се окаже повратен момент, в който старото отстъпва място на новото. Независимо дали става дума за любов, кариера или личностно развитие, енергията на Телец насърчава смелите решения и устойчивия растеж. Ако сте сред избраните, пригответе се за трансформации, които могат да променят посоката ви за дълго време.

Телец

Както всяка година, вашият сезон ще ви представи възможности да започнете да прилагате дългосрочни нови инициативи. В същото време, както е ваш обичай, ще искате да се насладите на удоволствията, които животът предлага. Тази година престоят на Слънцето във вашия знак ще донесе много енергия от нестабилните Близнаци – променлив въздушен знак – което може да ви извади от равновесие, особено след като планетата на революцията, Уран, също навлиза в Близнаци. А промяната не е това, което обичате най-много. Няма обаче изход – планетарните подравнения ще ви тласнат да договаряте условията на съществуващите споразумения и договорености, а също така ще ви помогнат да се изразите по-автентично, посягайки към креативност в изпълнението на желанията си. Ще искате да внесете повече лекота в живота си и може би ще откриете, че няма нищо лошо в малко непредсказуемост. Уран в Близнаци ще се опита да ви научи да се пускате. Оставете това, което правите, единствено по прагматични причини.

Скорпион

Планетите в Телец, които ще бъдат в опозиция към вашето Слънце през този сезон, ще ви предизвикат да се ангажирате с честни разговори, преговори и разяснения в любовните и бизнес отношенията си. От една страна, ще почувствате съпротива и дори разочарование, тъй като ще бъдете принудени да разкриете чувствата и мислите си и да вземате решения. От друга страна обаче ще осъзнаете, че си струва да разкриете картите си. Има много доказателства, че ще изберете увереност и ще отстоявате позицията си – но това не е проблем за вас, тъй като става въпрос по-скоро за това да покажете, че ви е грижа и сте чувствителни. Много неща ще се развиват бързо и гладко, ако спрете да се преструвате на привлекателни и се откажете от дърпането на конци. Ще откриете, че някои сложни ситуации почти се разрешават сами, ако се доверите на себе си и на другите и изберете да разкриете истината.

Близнаци

За вас сезонът на Телец е свързан с влизането на Уран във вашия знак за седем години и съединяването му с Меркурий, вашия планетарен управител. Това ще бъде тласъкът за големи промени, които биха могли да издигнат живота ви на ново ниво в бъдеще. Важно е също така, че през почти целия престой на Слънцето в Телец, Венера, планетата на любовта, парите и щастието, също ще бъде във вашия знак. Това означава възраждане на взаимоотношенията, които може да са пълни с обрати, разкрития и решения, които ще повлияят на живота ви в дългосрочен план. Това важи и за професионалните и бизнес отношения, както и за различните междуличностни отношения.

