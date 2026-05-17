Зодиите, за които седмицата 18-24 май ще бъде най-късметлийската за 2026 г.

Тези зодии ще бъдат благословени с късмет през цялата седмица от 18 до 24 май и за тях тя ще бъде най-късметлийската седмица за 2026 година. В понеделник Марс ще влезе в Телец, а Венера ще влезе в Рак. Сезонът на Близнаци започва в сряда, носейки още повече нови възможности в живота ни. Луната в Лъв в четвъртък ще ни помогне да укрепим взаимоотношенията си, а Луната в Дева в края на седмицата ще продължи тази тема. Това е важна седмица, която ще ни научи да бъдем по-малко самокритични.

Близнаци

Сезонът на Телеца ще се усети като ренесанс за вас, така както вече усетихте влиянието на Уран, навлизащ във вашия знак. Сега сезонът на Близнаци настъпи, за да даде мощен тласък и структура на вашите идеи. С Луната във вашия знак в началото на седмицата, акцентът е върху грижата за себе си и да не позволявате на негативизма да ви пречи. Оптимистичната енергия продължава през цялата седмица, тъй като Луната в Лъв засилва желанието ви за общуване.

Сега, когато Слънцето е във вашия знак, очаквайте календарът ви да се изпълни с нови покани и събития. Подгответе се за покани за партита и нови връзки. Дори с Марс в Телец, вие правите динамични движения и търсите светлината на прожекторите. Луната в Рак във вторник ще донесе финансови възможности. Това е точно това, от което се нуждаете, ако се чувствате изтощени, тъй като ви мотивира да си дадете любовта и вниманието, от които се нуждаете.

Лъв

Енергията тази седмица ви напомня за работата, която сте свършили по време на транзита на Сатурн в Риби. Подгответе се за нови отговорности или лидерски позиции, когато Марс премине в нов знак. Въпреки това, дори и с Марс в Телец, вие сте на път към успеха, ако сте практични по отношение на целите си.

Луната във вашия знак в четвъртък ще повиши увереността ви и ще ви направи по-магнетични. Доверете се на себе си и вярвайте в способността си да създавате и да водите. Юпитер скоро ще влезе във вашия знак и това е моментът да усъвършенствате уменията си и да обичате себе си повече.

Дева

Тази седмица ви носи успокояващата енергия, от която се нуждаете, докато се отдалечаваме от хаотичния период на Марс в Овен. Това обаче не означава, че ще прекарвате времето си на дивана. Всъщност, през следващите няколко седмици ще бъдете по-авантюристични, ще изследвате непознати пътища или ще се впускате в нови образователни пътешествия. Избягвайте конфликти, особено след като Луната в Близнаци принуждава всички да обръщат по-голямо внимание на работата ви.

Луната в Рак ще ви донесе ново вдъхновение, когато се срещне с Юпитер. Това ще ви освободи от всякакви творчески или писателски блокажи, които може да сте изпитвали. За повече вдъхновение посетете библиотека или музей. Презаредете се, като правите нещо, което ви харесва по време на лунния цикъл на Лъв. Спокойната енергия на сезона на Близнаци е добре дошла, особено след неочакваното, но приятно Новолуние в Телец миналата седмица.

Козирог

Тази седмица динамиката на взаимоотношенията става много по-спокойна благодарение на Марс в Телец. Любовта играе важна роля, докато се възстановявате от интензивността на транзита на Марс в Овен. С началото на сезона на Близнаци се появява ново вдъхновение и ще се насладите на изследването на артистичните си таланти. Уран също носи приятни изненади, демонстрирайки важността на плодотворната страст.

Докато Марс в Овен ви подтиква да работите усилено, Марс в Телец ви забавя и ви насърчава да се наслаждавате на живота. Забавлявайте се тази седмица. Отидете на кино или посетете музей. Прекарайте време с приятели и близки. Земните знаци като вашия се възползват от тази енергия, защото, макар че можете да процъфтявате в стресови ситуации, трябва да се научите да се грижите за себе си от време на време.

