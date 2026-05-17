Кабинетът "Радев":

От Пловдив до "Сан Сиро": Милан гласува доверие на 17-годишен българин

17 май 2026, 14:32 часа 763 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив
От Пловдив до "Сан Сиро": Милан гласува доверие на 17-годишен българин

Поредно признание за българския талант Валери Владимиров, който попадна в групата на Милан за днешното гостуване на Дженоа в Серия А, започващо в 13:00 часа. Младият бранител е роден през 2008 година в Пловдив и вече прави сериозно впечатление в школата на "росонерите". Владимиров е част от италианския гранд от две години насам, след като бе привлечен от академията на Ботев Пловдив.

Италианските специалисти предричат бляскаво бъдеще на младия пловдивчанин, който вече чука на вратата на първия отбор

Централният защитник е считан за един от най-перспективните млади играчи в системата на Милан, а треньорският щаб следи внимателно развитието му. Специалисти в Италия и България му предричат сериозно и обещаващо бъдеще въпреки крехката му възраст.

Още: Голям пробив: Милан обвърза роден талант в дългосрочен план

Валери Владимиров

Попадането му в групата за мач от Серия А е важна стъпка в кариерата му и ясен знак за доверието, което клубът има към него. Не е изключено Валери Владимиров дори да направи официалния си дебют за първия отбор на Милан още в днешния двубой - нещо, което би било огромно постижение както за самия футболист, така и за българския футбол като цяло.

Още: Шефовете губят търпение: Милан вади голямата си звезда от титулярния състав, трансферът му се пече

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Милан Ботев Пловдив Валери Владимиров
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес