Не е казвал “Знаеш ли кой съм“: Божидар Божанов за инцидента с Ивайло Мирчев

"Със сигурност той не е използвал статута си на народен представител. Нито веднъж Мирчев не е казал прословутата фраза "Знаеш ли кой съм аз?", нито се е обадил на някой ръководен кадър - министърът на вътрешните работи отрече Ивайло да му се е обаждал“.

Така Божидар Божанов коментира по БНР случая с другия съпредседател на "Да, България" - Ивайло Мирчев, при който беше арестуван мъж за спречкване с него и хулиганска проява след забележка от страна на депутата от ДБ за неправилно паркиране:

Още: Ивайло Мирчев за мярката на нападателя: Прокуратурата да не пресолява манджата с пропагандна цел

“Агресията на пътя е нещо, спрямо което всички имаме задължение да я деескалираме, особено публични личности като нас. Това, което той призова в социалните мрежи, аз споделям този призив, е да не се прекалява от компетентните органи.

Прокуратурата да не иска мярка за неотклонение само за да се покаже, че когато става дума за публична личност, те трябва да се преработят и да пресолят манджата и да задържат човека, при положение, че нямаше никаква причина той да бъде задържан", каза Божанов.

Още: Кавга, удари и опасни маневри: Ивайло Мирчев пусна ВИДЕО от инцидента, за който всички говорят