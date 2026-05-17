Не е казвал “Знаеш ли кой съм“: Божидар Божанов за инцидента с Ивайло Мирчев

17 май 2026, 12:38 часа 431 прочитания 0 коментара
Снимка: Ивайло Мирчев, Facebook
"Със сигурност той не е използвал статута си на народен представител. Нито веднъж Мирчев не е казал прословутата фраза "Знаеш ли кой съм аз?", нито се е обадил на някой ръководен кадър - министърът на вътрешните работи отрече Ивайло да му се е обаждал“. 

Така Божидар Божанов коментира по БНР случая с другия съпредседател на "Да, България" - Ивайло Мирчев, при който беше арестуван мъж за спречкване с него и хулиганска проява след забележка от страна на депутата от ДБ за неправилно паркиране:

“Агресията на пътя е нещо, спрямо което всички имаме задължение да я деескалираме, особено публични личности като нас. Това, което той призова в социалните мрежи, аз споделям този призив, е да не се прекалява от компетентните органи.

Прокуратурата да не иска мярка за неотклонение само за да се покаже, че когато става дума за публична личност, те трябва да се преработят и да пресолят манджата и да задържат човека, при положение, че нямаше никаква причина той да бъде задържан", каза Божанов.

Хулиганство инцидент неправилно паркиране Ивайло Мирчев
Спасиана Кирилова Редактор
