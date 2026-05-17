Археолози откриха извънземен метал в древно съкровище от бронзовата епоха

17 май 2026, 13:35 часа
Снимка: iStock
Сред съкровищница от лъскави златни предмети от Иберийската бронзова епоха, чифт корозирали предмети вероятно са най-ценните от всички. Според изследователите матовата гривна и ръждясалото кухо полукълбо, украсено със злато, са изковани не от метал, добит от земята, а от желязо от метеорити, паднали от небето, според Science Alert .

Откритието на археолозите за произхода на съкровище от бронзовата ера 

„Откритието е ръководено от вече пенсионирания Салвадор Ровира-Льоренс, бивш ръководител на отдела за консервация в Националния археологически музей на Испания. То предполага, че технологиите и методите за обработка на метали на Иберийския полуостров преди повече от 3000 години са били далеч по-сложни, отколкото се е смятало досега“, отбелязва изданието.

„Съкровището от Вилена“, както е известна колекцията от 66 предимно златни предмета, е открито преди повече от 60 години, през 1963 г., в днешния Аликанте, Испания. Оттогава то се смята за един от най-важните примери за бижута от бронзовата епоха на Иберийския полуостров и в цяла Европа.

Определянето на възрастта на колекцията обаче е доста трудно поради два предмета - малка куха полусфера, за която се смята, че е била част от дръжка на скиптър или меч, и една-единствена гривна, подобна на торк. В същото време и двете имат това, което археолозите описват като „железен“ вид, което означава, че изглеждат направени от желязо.

Известно е, че на Иберийския полуостров желязната епоха, когато разтопеното желязо започва да измества бронза, е започнала едва около 850 г. пр.н.е.

Друг проблем е, че златните предмети датират от периода между 1500 и 1200 г. пр.н.е. Следователно определянето на местоположението на тези железоподобни артефакти в контекста на съкровището от Вилена се е превърнало в истинска загадка.

„Желязната руда от земната кора обаче не е единственият източник на ковко желязо. По света има множество железни артефакти, датиращи отпреди желязната епоха, които са били изковани от метеорити. Може би най-известният е железният кинжал от метеорит на фараона Тутанкамон, но има и други оръжия от бронзовата епоха, изработени от този материал, и те са били високо ценени“, отбелязва изданието.

Снимката е илюстративна 

Затова Общинският археологически музей на Вилена позволил на изследователите внимателно да проучат и двата артефакта и да определят точно колко никел съдържат. Те са взели проби от двата артефакта и са подложили материала на масспектрометрия, за да определят състава им. Въпреки високата степен на корозия, която променя елементния състав на артефакта, резултатите потвърждават, че както полукълбото, така и гривната са направени от метеоритно желязо.

„Това ясно разрешава дилемата относно това как тези два артефакта се свързват с останалата част от колекцията: те са направени приблизително в един и същи период, който е датиран приблизително на 1400–1200 г. пр.н.е.“, добавя се в материала.

Учените обясняват:„Наличните доказателства сочат, че шапката и гривната от съкровището Вилена са първите два предмета на Иберийския полуостров до момента, които могат да бъдат приписани на метеоритно желязо, което е в съответствие с хронологията от късната бронзова епоха, предшестваща началото на масовото производство на земно желязо.“

Въпреки това, поради силна корозия на артефактите, резултатите не са точни.

Снимката е илюстративна 

Таня Станоева
