Кабинетът "Радев":

Вдъхновение за България: Председателят на парламента поздрави Дара

17 май 2026, 13:32 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вдъхновение за България: Председателят на парламента поздрави Дара

"Браво, DARA / Darina Yotova! Гордеем се с теб и успеха ти!", написа председателят на парламента Михаела Доцова във Фейсбук, след като България спечели тазгодишното издание на “Евровизия“. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс, а тази година България бе представена от певицата Дара.

Още: Евтим Милошев: Това, което се случи нощес, е една истинска Бангаранга 

"Ти си пример за човек, който вярва в себе си и в таланта, вдъхновение, че усилената работа, вярата в мечтите и подготовка винаги дават резултат! Ти си вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее", добави Михаела Доцова.

Още: С нетърпение очаквам домакинството на моята страна: Кристалина Георгиева поздрави Дара

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
победа Дара Евровизия 2026 Михаела Доцова
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес