Вдъхновение за България: Председателят на парламента поздрави Дара

"Браво, DARA / Darina Yotova! Гордеем се с теб и успеха ти!", написа председателят на парламента Михаела Доцова във Фейсбук, след като България спечели тазгодишното издание на “Евровизия“. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс, а тази година България бе представена от певицата Дара.

Още: Евтим Милошев: Това, което се случи нощес, е една истинска Бангаранга

"Ти си пример за човек, който вярва в себе си и в таланта, вдъхновение, че усилената работа, вярата в мечтите и подготовка винаги дават резултат! Ти си вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее", добави Михаела Доцова.

Още: С нетърпение очаквам домакинството на моята страна: Кристалина Георгиева поздрави Дара