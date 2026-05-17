Войната в Украйна:

След странната двойна смяна срещу ЦСКА: Веласкес проговори за състоянието на Сангаре

17 май 2026, 13:52 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След странната двойна смяна срещу ЦСКА: Веласкес проговори за състоянието на Сангаре

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обясни причините за ранната смяна на Мустафа Сангаре по време на дербито срещу ЦСКА, спечелено от "сините" с 2:0. Испанският специалист подчерта, че решението не е било продиктувано от здравословен проблем или контузия на нападателя. След срещата наставникът уточни, че рокадата е била изцяло тактическа.

Треньорът на Левски обясни защо извади Мустафа Сангаре малко след появата му в игра 

"Не е контузия. Той получи крамп. Ако беше останал на терена, можеше да доведе до сериозна контузия. Идеята с Хуан Переа беше да придобие игрово време. Той идва след период на няколко седмици, в които не се чувстваше добре. Днес на почивката беше много, много изморен. Затова решихме да пуснем Сангаре - да натрупа игрови минути, а и той ни увери, че се чувства добре. 

Още: Капитанът на Левски скочи на критиците и разкри дали ще остане на „Герена“

Мустафа Сангаре

Може би се появи лек мускулен проблем. Не искахме да се влоши състоянието му. Не би трябвало да е тежка контузията. Типичните крампи, при които, ако го оставиш на терена, може да стане по-зле", коментира Веласкес.

Сангаре се появи в игра веднага след почивката, когато замени Хуан Переа. Въпреки това, около 60-ата минута Веласкес предприе нова промяна и на мястото на Сангаре влезе Марко Дуганджич.

Още: Глас от високите етажи в Левски говори със самочувствие след победата над ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Мустафа Сангаре Хулио Веласкес
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес