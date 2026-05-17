След странната двойна смяна срещу ЦСКА: Веласкес проговори за състоянието на Сангаре

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обясни причините за ранната смяна на Мустафа Сангаре по време на дербито срещу ЦСКА, спечелено от "сините" с 2:0. Испанският специалист подчерта, че решението не е било продиктувано от здравословен проблем или контузия на нападателя. След срещата наставникът уточни, че рокадата е била изцяло тактическа.

Треньорът на Левски обясни защо извади Мустафа Сангаре малко след появата му в игра

"Не е контузия. Той получи крамп. Ако беше останал на терена, можеше да доведе до сериозна контузия. Идеята с Хуан Переа беше да придобие игрово време. Той идва след период на няколко седмици, в които не се чувстваше добре. Днес на почивката беше много, много изморен. Затова решихме да пуснем Сангаре - да натрупа игрови минути, а и той ни увери, че се чувства добре.

Още: Капитанът на Левски скочи на критиците и разкри дали ще остане на „Герена“

Може би се появи лек мускулен проблем. Не искахме да се влоши състоянието му. Не би трябвало да е тежка контузията. Типичните крампи, при които, ако го оставиш на терена, може да стане по-зле", коментира Веласкес.

Сангаре се появи в игра веднага след почивката, когато замени Хуан Переа. Въпреки това, около 60-ата минута Веласкес предприе нова промяна и на мястото на Сангаре влезе Марко Дуганджич.

Още: Глас от високите етажи в Левски говори със самочувствие след победата над ЦСКА