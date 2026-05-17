Мистериозен древен тунел е открит под Йерусалим и никой не знае защо е там

Мистериозен древен тунел, издълбан в скална стена с дължина приблизително 50 метра, беше открит в Йерусалим. Откритието е направено по време на археологически разкопки, проведени от Израелската агенция за антики преди изграждането на нов жилищен район, съобщава Ynetnews.

Мистериозният древен тунел в Йерусалим

Влизането от повърхността се е осъществявало през стълбище, водещо надолу към издълбан отвор. Самият тунел е бил запълнен със слоеве почва, натрупани в продължение на стотици, може би хиляди години. Разкопки на няколко места във вътрешността на тунела показват, че той достига височина до 5 метра и ширина приблизително 3 метра.

Прочетете също: Археолози откриха гробница на неизвестна цивилизация, пълна догоре със злато

„Добивът на камък е бил щателен. Ясно е, че който и да е изкопал този тунел, е инвестирал огромни усилия, е планирал работата щателно и е разполагал с необходимите възможности и ресурси, за да постигне тази цел“, казват археолозите.

Предназначението на тунела остава загадка. Първоначално изследователите предположили, че това е древна структура, предназначена за достъп до водоизточник. Тази теория обаче по-късно била отхвърлена, тъй като стените на тунела били неизмазани, което е ключова характеристика на подобни структури. Освен това, след консултация с геолог, изследователите установили, че в района не са известни подземни водоносни хоризонти и няма признаци за натрупване на вода в тунела.

Предполага се също, че това е някакъв вид подземна селскостопанска или индустриална структура, но мащабът на работата и липсата на сравними обекти в близост правят тази теория също малко вероятна.

Прочетете също: Археолози откриха запечатана гробница с покрита със злато мумия на дъното на мина

Понастоящем изследователите смятат, че тунелът е бил предназначен за достъп до варовиков слой, подходящ за добив на строителни камъни или производство на вар. Възможни доказателства в подкрепа на това тълкуване включват шахта, изрязана в тавана на тунела, която може да е била използвана за вентилация, както и отломки от добивни дейности, открити на пода на тунела.

Смята се също, че тунелът никога не е бил завършен и следователно неговото предназначение и естество остават неизвестни.

Археолозите отбелязват, че датата на построяването на тунела също остава загадка, тъй като не е открит нито един артефакт, който би могъл да посочи времето на неговото построяване. В същото време тунелът се намира само на няколкостотин метра по права линия от два значими древни обекта: обществена сграда от желязната епоха и Тел Рамат Рашел, където са документирани останки от селища, датиращи от желязната епоха до ислямския период.

Още: Археолози в Египет откриха тайник в Луксор с 22 женски мумии