Драматичен обрат за Мъри Стоилов в Турция: Стратегическа грешка раздели Гьозтепе от Европа

Наставникът на турския гранд Гьозтепе Станимир Стоилов коментира последния мач за сезона, в който тимът му се срещна със Самсунспор. Двубоят завърши с 0:3 за домакните, а “жълто-червените” завършиха на шесто място в турската Суперлига. Този резултат раздели Мъри Стоилов от мечтата му за участие в европейски турнир.

"Мачът имаше две отделни части. Първата беше преди червения картон. Нашият противник създаде положения и вкара гол. Ние имахме 5-6 чисти положения, но не успяхме да се възползваме от тях. Това беше повратният момент в мача. Това направи разликата.

След червения картон загубихме плана си за игра. След това Самсунспор вкара и другите си голове. Не успяхме да се възползваме от възможностите си, докато нашият противник използва добре шансовете, които имаше. Това беше най-важният фактор, определящ изхода на мача.

Като цяло, мисля, че имахме добър сезон за Гьозтепе. Напреднахме в класирането. Завършихме по-високо в лигата от миналия сезон, но имахме европейска цел. Наистина искахме да постигнем тази цел. Поставих си тази цел и всички се борихме усилено, за да я постигнем. За съжаление не успяхме.

Сега трябва да направим правилните анализи и да вземем правилните решения за следващия сезон. Когато погледнем защо не успяхме да постигнем целта си, виждаме, че имаше малки грешки, които допуснахме. Особено головете, които допуснахме в добавеното време на три мача повлияха много. Трябва да намерим правилната стратегия занапред. Трябва да създадем план и да вземем правилните решения за следващия сезон с точни анализи

Наистина много съжаляваме. Аз бях този, който постави европейската цел. Всички вярваха в нея и се бориха усилено за нея, но за съжаление не успяхме да я постигнем", коментира Стоилов.

