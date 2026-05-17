Победата на Дара, домакинството на “Евровизия“ и състоянието на фиска: Говори Александър Пулев

17 май 2026, 13:55 часа 620 прочитания 0 коментара
“Поздрави за Дара, за историческия успех да сложи България на картата на световните таланти“. Това каза вицепремиерът и министър на икономика, инвестиции и индустрията Александър Пулев по БНР. Той каза, че България има готовност да бъде домакин на “Евровизия“ догодина: "Пълна подкрепа за българските таланти, това беше заложено в предизборната ни платформа и сега е основен ангажимент. Всичко предизборно ще бъде заложено в програмата на партията." Според Пулев състоянието на фиска ни е абсолютно критично.  Финансовият министър Гълъб Донев и екипът му правят анализи, а през идната седмица ще дадат брифинг и ще изнесат подробна информация. Вицепремиерът не уточни никакви параметри на "критичния фиск", но каза:"ситуацията е катастрофална!"

3 месеца да си върнем 3 милиарда евро

"Трябва сега да направим всички тези болезнени реформи и се слага акцент върху европейските средства. Трябва неуморна работа и сме длъжни да активираме тези ресурси - срещу тях стоят структурни реформи и ще се позовем на мощната подкрепа в парламента, да преодолеем всички дефицити от предишни правителство.

Имаме отговорност на правителството да структурираме програмите максимално, за да стигнат до регионите. "Имаме 3 месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро за икономиката и да преодолеем 3 години нищоправене", заяви той и допълни.

"Всичките кризи и неефективности, заложен в системата, говоря за дефицит в морала, интегритета и експертизата. Трудно е, много е трудно, не сме обещали чудеса, няма как да преодолеем тези кризи и да заложим неутрален бюджет.

Болезнена административна реформа

Знам че ще предстои болезнена административна реформа и да се оптимизират разходите във всеки един компонент. Ще се наложи да понесем тази политическа отговорност. Нямаме много опции и сме ограничени във фактор "време", и болезнените решения трябва да се вземат още тази година.

Според Александър Пулев всичко зависи от състоянието на пазара: "В момента има спирала от кризи, имаме отговорност пред потребители и семейства, и към бизнеса да организираме мрежа от форми на подкрепа и заедно да преодолеем кризите."

Той отбеляза, че в момента има голяма доза привнесена инфлация, но има и местни проблеми в нелоялни търговски практики и спекула.

Фискален резерв криза Александър Пулев Бюджет 2026
Спасиана Кирилова Редактор
