Мистерията на осмия континент: Учени откриха гигантски потънал свят на дъното на океана

Под водите на Тихия океан изследователи откриха скрит осми континент - Зеландия, гигантска земна маса, която се е отделила от суперконтинента преди милиони години и постепенно е потънала под водата.

В продължение на векове картите на Земята са изобразявали седем континента , но съвременните геоложки данни опровергават това схващане. „Дейли Галакси“ съобщава за мащабното откритие на огромна потънала земна маса.

Какво прави Зеландия пълноправен континент?

Зеландия е огромна сушата от близо 1,9 милиона квадратни мили, по-голяма от Индия и две трети от размера на Австралия. Днес до 94% от тази сушата е скрита под водата, като само Нова Зеландия, Нова Каледония и няколко по-малки острова се издигат над океанската повърхност.

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В продължение на десетилетия този регион се смяташе просто за разединени фрагменти от континентална кора, но развитието на сателитното гравитационно картографиране и дълбоководното сондиране доказа друго. Опростена карта на тектоничните плочи и континентите на Земята, включително Зеландия.

Ето ключовите доказателства, които подкрепят статута на нов континент: Зеландия е разположена на отчетливо извисяваща се височина над околното океанско дъно. Този масив включва разнообразие от богати на силициев диоксид скали, типични за континентите, а не за океанските плочи.

Кората тук е със средна дебелина 20 километра. Това е значително по-дебело от 7-километровата океанска кора, макар и по-тънко в сравнение с други континенти.

Как огромната земна маса се озова под водата

В далечното минало Зеландия е била част от древния суперконтинент Гондвана, който е обединявал също Антарктида, Австралия, Южна Америка, Африка и полуостров Индустан. Преди повече от 100 милиона години Зеландия се е отделила от днешна Източна Австралия и е претърпяла интензивно тектонично разтягане. В резултат на това земната ѝ кора се е изтънила и сушата е започнала постепенно да потъва.

Изследователите предполагат, че потапянето е започнало преди около 85 милиона години, а целият континент е потънал под вода преди около 25 милиона години. Палеонтологичните находки обаче показват, че животът е процъфтявал там много дълго време.

Учени, водени от Ник Мортимър, вярват, че земната кора на Зеландия е била подложена на невероятно разтягане в различни посоки (разминаването е достигнало 65 градуса). Тя е изтъняла от типичните 40 км континентална дебелина до само 20 км. В крайна сметка кората се е разпаднала, напукала се е и океанските води са се втурнали в получената депресия, образувайки Тасманово море. Този процес е бил бавен, болезнен и необратим и завинаги е скрил осмия континент от погледа ни.

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Доказателствата, събрани от морското дъно – пясъчник на 95 милиона години, гранитни камъни на над 130 милиона години и по-млади базалти направиха възможно, подобно на машина на времето, да се реконструира тази поредица от събития.

В Нова Зеландия и на островите Чатам са открити кости на динозаври, включително завроподи и анкилозаври. Тези видове са съществували след отделянето на континента от Гондвана, което доказва, че Зеландия е била обитаема милиони години след разделянето. Освен това, проби от дълбоководни сондажи съдържат цветен прашец и растителни спори, което е пряко доказателство за съществуването на сухоземна среда.

Признаването на Зеландия за осмия континет е не само от научно значение, но и от огромно икономическо значение. Съгласно Конвенцията на ООН по морско право, държавите могат да разширят своите изключителни икономически зони, ако могат да докажат геоложката непрекъснатост на континенталния шелф. Това би могло значително да разшири достъпа на Нова Зеландия до добива на минерали и въглеводороди на морското дъно.

Припомняме, че учени от Британската антарктическа служба откриха останки от древен свят в Антарктида под многокилометров слой лед. Изгубеният „континент-призрак“ се оказа по-стар от Луната.

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