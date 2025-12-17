Спорт:

Морски курорт превърна центъра си в шоу за най-красивите кучета (ВИДЕА)

17 декември 2025, 20:25 часа 228 прочитания 0 коментара
Мармарис – живописният турски курорт, известен със своята морска красота и оживена атмосфера, вече привлича не само туристи, но и любители на кучета от цялата страна. Въпреки че лятото отдавна приключи, морският курорт знае как да привлече хората, за да се съберат в центъра на града, който през последните дни се превърна в сцена за кучешко шоу. Най-новото очарователно събитие край пристанището е конкурс за най-красиво куче, който се превърна в истинска феерия за собствениците на четириноги приятели и всички почитатели на кучешката елегантност.

Събитието обединява любители на кучета от всички възрасти и породи. Участниците се оценяват по различни критерии, включително: външен вид и поддръжка на козината; поведение и обучение; уникални способности и артистични номера.

Състезанието с демонстрации включва и награди за най-добрите кучета, а техните собственици – признание и възможност да споделят радостта от грижите и любовта към своите любимци.

За събитието стана ясно от видеа в социалните мрежи, на които се вижда и многобройната публика. Един видеоклип описва, че въпросния конкурс за домашни любимци е организиран от община Мармарис.

Състезанието се провежда в центъра на града, точно на Saman Pier - главно място до пристанището, откъдето продължава дълга алея водеща към друга пешеходна зона за развлечения, заведения за хранене, кокетни кафенета и музикални барове. 

Кадри от конкурса бяха споделени и в Instagram страниците на местни медии, които отразиха събитието.

Ева Петрова
