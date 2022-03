Неизвестни организми са открити на дълбочина 8000 метра в Чили

Перуанско-чилийската падина (Атакамска падина) се намира в Тихия океан и е открита в края на XIX век при прокарване на кабели. Дължината на падината е около 5900 км, а ширината ѝ варира между 30 и 90 км. Тя е разположена на границата между две тектонски плочи – Наска и континенталната Южноамериканска. Това е място на тектонска активност, белязано от многобройни земетресения и цунами.

На дъното на Марианската падина - найлонова торбичка и опаковки от бонбони (ВИДЕО и СНИМКА)

Учените са изследвали Атакамската падина край бреговете на Чили в Тихия океан. При достигане на дълбочина от 100 метра екипажът на подводницата се потопил в непрогледен мрак и гледката била ограничена до това, което мощните светлини на подводницата успели да обхванат.

При по-дълбоко потапяне пред екипа от изследователи се появили уникални образци от дълбоководен живот.

Continued our dives in the Atacama Trench yesterday with Dr. Ruben Escribano of Chile. Dove to ~7,200 meters near the Richards Deep, witnessing growths of ultra-deep ocean coral, Elpidids Peniagone (the small animals), and unknown colors (bacterial matting?) on rock outcroppings. pic.twitter.com/ouM7PuCeEK