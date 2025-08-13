Войната в Украйна:

Археолози откриха ценна златна находка на крепостта "Хоталич" край Севлиево

13 август 2025
При разкопки на крепостта край Севлиево, известна като „Хоталич“, археолози са открили златна монета. Това съобщи Ивета Миленова, директор на Историческия музей в Севлиево. Ценната находка е намерена по време на редовните археологически проучвания, провеждани от Исторически музей Севлиево и финансирани от Министерство на културата и Община Севлиево. Научният ръководител на обекта Надежда Ботева и нейният екип ще продължат работата си до края на месец август, информират от музея.

„Монетата е тремис на византийския император Юстин II (565 - 578). Тремисът е най-малкият номинал на византийските златни монети. Тежи 1,5 грама и има диаметър 18 мм. Изработена е от злато с много висока проба - 22-23 карата. Сечена е във византийската столица Константинопол. На лицето ѝ е образът на императора, с диадема, облечен с броня. Император Юстин II наследява на трона след един от най-славните византийски императори Юстиниан Велики (527 - 565). Юстин II не успява да се справи с множеството проблеми, които наследява вследствие на амбициозната политика на предшественика си. Империята губи територии и затъва във финансова криза. Императорът се разболява от психическо разстройство и умира“, посочи Миленова.

Богинята на победата

Според Миленова на обратната страна на монетата е изобразена Богинята на победата (лат. Victoria), в ход на дясно, глава на ляво, държаща венец и сфера с кръст. За четиридесет и шестте години, в които се провеждат разкопки на крепостта, във фонда на Историческия музей са постъпили три златни монети. Те са открити през 80-те години на ХХ век.

„Новата“ златна монета ще бъде показана в Хаджистояновото училище по повод празниците на Севлиево през октомври и ще заеме своето място в постоянната експозиция „Археология“, допълват от музея.

„В близост до Севлиево се намира значима ранновизантийска и средновековна крепост, чиито археологически проучвания, финансирани основно от Община Севлиево, продължават вече 45 години. През Средновековието около крепостта възниква подградие с четири квартала. Крепостта обхваща площ от 15 декара, като до момента са разкрити стотици метри крепостни стени, пет порти, масивни отбранителни кули, болярска църква и жилище. Във външния град, разположен на около 50 декара, археолозите са открили близо сто жилищни и стопански постройки, три църкви и отбранителни зидове. От 1994 г. обектът е със статут на недвижима културна ценност с национално значение, а от 2024 г. е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта“, сподели за БТА Ивета Миленова, директор на Исторически музей – Севлиево.

Ева Петрова
