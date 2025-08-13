Впечатляващи и добре запазени: Откриха нови кости от динозаври край Трън (СНИМКИ)

Нови находки от динозаври са открити при експедиция, проведена в периода от 28 юли до 5 август. Това е осмата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей (НПМ-БАН) до находището на динозаври и други гръбначни животни с къснокредна възраст край гр. Трън, съобщават от екипа на музея.

Почти изцяло запазено ребро от динозавър бе открито от доц. Латинка Христова от Националния природонаучен музей (НПМ-БАН), ръководител на експедицията. Дължината на фосилната кост е около 50 сантиметра и част от нея се наложи да бъде извадена от вместващата скала с помощта на предпазен гипсов калъп, уточняват от НПМ-БАН.

В експедицията са взели участие още проф. Марлена Янева (Геологически институт „Страшимир Димитров“ – БАН), доц. Дочо Дочев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), ас. Владимир Николов (НПМ-БАН), студентите Георги Севов и Мартин Чавдаров и докторантката от Института по минералогия и кристолография на БАН Гергана Велянова.

„Въпреки лошото време, което съкрати с два дни плануваните теренни проучвания на изследователите, работата им беше повече от успешна – тази година бяха открити около 30 нови фосилни останки от гръбначни животни. Сред находките са парчета от различни по размер кости, включително една, която вероятно принадлежи на динозавър, няколко по-големи фрагмента от коруби на костенурки, около половин дузина зъби от два вида крокодили, зъб, прешлен и няколко люспи от панцерни щуки, фрагменти от кости на земноводни“, казват от екипа.

Палеонтолозите са събрали и разнообразни фосилни семена и ядки, които в бъдеще ще разкрият повече за особеностите на местната флора през късната креда. Освен работата в находището екипът на доц. Христова е извършил и теренни проспекции в перспективни в палеонтологично отношение горнокредни скални последователности, които се разкриват между градовете Трън и Брезник.

Значение на откритията

„Въпреки че по време на тези обходи не бяха открити останки от гръбначни животни, палеонтолозите събраха рядко срещани образци от фосилна флора (отпечатъци от листа) с къснокредна (къснокампанска) възраст. Тези находки са обнадеждаващи, защото подсказват, че в бъдеще в тях може би се крият и кости от сухоземни животни. Наскоро в скали със същата възраст на територията на съседна Сърбия бяха открити фосили от няколко вида динозаври, крокодили и бозайници. Търсенията на българските палеонтолози ще продължат“, казват още от НПМ-БАН.

Те уточняват, че тазгодишната експедиция е подкрепена от инициативата „Тениска с кауза“ на „Географ БГ“, които дарили събраните от тях средства, както и от частни дарители, пише БТА.