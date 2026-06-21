Никога не хвърляйте кърлеж в тоалетната - може да се върне и да си отмъсти

Сезонът на кърлежите е в разгара си — и може да се окаже особено тежък. Както всяка година и въпреки пръскането, много от тези насекоми, преносители на болести, са оцелели през сезона, скрити в снежната покривка. И сега тези паразити, които обожават нашите тревни площи, са готови да се нахранят с животинска и човешка кръв. Има много митове за кърлежите, включително че могат да скачат от дърветата и че отглеждането на опосум като домашен любимец ще ги държи на разстояние. Друг често срещан мит е, че изхвърлянето на кърлеж в тоалетната е добър начин да го убиете. За съжаление, това не работи.

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"Обикновено, когато изхвърлите нещо в тоалетната, то изчезва от погледа ви и забравяте за него, така че си мислите, че е мъртво", казва ентомологът от Корнелския университет Брайън Ловет пред списанието "Popular Science".

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"Кърлежът няма да умре, ако го изхвърлите в тоалетната." Кърлежите могат да оцелеят при силата на водата при изплакване, а също така могат да плават във водата в тоалетната и да се върнат. "Те напълно биха могли да се изкачат по порцелана. Мисля, че това е малко вероятно, но определено би могло да се случи", казва Ловет, но не уточнява дали е възможно и да си отмъстят, впивайки се в кожата ни.

Трудни за убиване

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Телата на кърлежите приличат на надути балони, но вместо да са от гума, те са покрити с твърд, кожен екзоскелет, съставен от хитин. Тази външна обвивка ги прави трудни за смачкване и им помага да оцелеят във вода и при екстремни условия. В зависимост от вида кърлежите могат да издържат от няколко дни до дори години без храна, което означава, че могат просто да изчакат подходящ кръвен гостоприемник без особени последствия. Щом намерят такъв гостоприемник, те могат здраво да се закрепят към тялото му и да останат прикрепени в продължение на дни, ако бъдат оставени на мира. "Те са като малки, непроницаеми танкове, което представлява истинско предизвикателство за борбата с тях", казва Ловет.

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Друга причина да не изхвърляте кърлежите в тоалетната е свързана с данните. Ако е възможно, трябва да се опитате да уловите кърлежа в някаква бутилка или кутийка, найлонова торбичка или друг сигурен контейнер и да го изпратите в университет или местна здравна служба за изследване. Персоналът там ще ви даде допълнителни инструкции какво да правите с пробата – дали да я замразите, или да я консервирате в спирт. "Просто трябва да взаимодействате с този кърлеж колкото се може по-малко", казва Ловет.

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След това учените могат да използват пробата, за да идентифицират към кой от приблизително 900-те известни вида кърлежи принадлежи и да проверят дали е носител на някое заболяване, пренасяно от кърлежи, като например Лаймска болест. По-внимателното изследване може да помогне и за бъдещи проучвания на кърлежите, тъй като учените се надпреварват да разберат рисковете, които те представляват, и болестите, които пренасят. "Опитваме се да настигнем кърлежите", обяснява Ловет. "Така че, когато изхвърляте този кърлеж в тоалетната, изхвърляте и всички тези данни. А тези данни биха могли да защитят вас и вашите близки и съседи."

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А ако предпочитате просто да убиете кърлежа, смачкайте го много силно в салфетка или парче тиксо, прободете го с игла или го потопете в етанол, съветват от "Popular Science".