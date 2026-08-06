Археолози откриха тайни структури близо до пирамидите в Египет

Пирамидите в Египет озадачават историци и инженери от векове. Огромните каменни блокове, прецизната конструкция и възрастта им продължават да повдигат въпроси за това как хората са успели да построят такива невероятни структури преди повече от 4500 години.

Откритието на археолозите до пирамидите в Египет

Ново археологическо проучване, проведено близо до Кайро, предостави нови доказателства в полза на хипотезата, че древните строители са разчитали до голяма степен на внимателно организирани водни пътища при издигането на пирамидите, пише IFLScience.

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Изследването се фокусира върху Червената пирамида в Дахшур, една от най-старите пирамиди с гладки стени в Египет. Построена по време на управлението на фараон Снеферу между приблизително 2590 и 2575 г. пр.н.е., пирамидата е известна с червеникавия цвят на варовика си, причинен от железен оксид.

През 19-ти век археолозите откриват две дълги структури в югозападната част на обекта. В продължение на много години се смяташе, че тези структури са били транспортни рампи или насипи, използвани за транспортиране на строителни материали от близките кариери.

Последните проучвания на древния ландшафт на Нил промениха това схващане. Повече от 30 пирамиди са разположени в тесния коридор между Гиза и Лишт, което кара изследователите да предположат, че някога са били свързани с ръкав на Нил, който оттогава е изчезнал.

Надграждайки тази хипотеза, учени от парижкия изследователски институт „Палеотехника“ анализираха сателитни изображения, както и карти на водосборни басейни. Техните открития показват, че две дълги структури близо до Червената пирамида всъщност са били язовири, построени за регулиране на потока на древния воден поток Вади Дахшур.

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Изследователите изчисляват, че структурите са с дължина между 600 и 700 метра и че са образували единна система. В изследването се обяснява: "Източната структура вероятно е служила като основен язовир за задържане на вода, докато западната структура, оборудвана с язовирна стена тип „патешка човка“, може да е служила като регулиращ язовир, улавяйки седименти и регулирайки потока в отклоняващия канал."

Авторите добавят, че тази система вероятно е регулирала наводнителните води, контролирала седиментите и насочвала водата към канали близо до пирамидата.

Археолозите все още се опитват да обяснят как милиони каменни блокове, някои от които тежат няколко тона, са били повдигнати и поставени с изключителна прецизност.

Екипът смята, че тази мрежа е служила за по-широка цел от просто намаляване на щетите от наводнения. Стабилните водни пътища вероятно са позволявали на лодките да транспортират варовикови блокове, дървен материал, храна, работници и други материали директно до строителната площадка. Транспортирането на тежки товари по вода би намалило значително усилията, необходими за транспортиране на материали през пустинния терен.

Проучването също така предполага, че подобни хидравлични структури може все още да са заровени под пясъците на долината на Нил. Изследователите пишат: „Тези резултати подкрепят идеята, че управлението на водите, включително контролът на наводненията и контролираното използване на повърхностните води отвъд заливната низина на Нил, може да е играло по-значителна роля в инженерните стратегии на Старото царство, отколкото традиционно се е предполагало.“

Въпреки че това проучване подкрепя идеята, че водните пътища са снабдявали строителните площадки на пирамидите, много мистерии остават неразгадани. Археолозите все още се опитват да обяснят как милиони каменни блокове, някои от които тежат няколко тона, са били повдигнати и поставени с изключителна прецизност.

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