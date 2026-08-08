"Скоро ще останат само локви": Как едно езеро изчезва

На брега лежи полуразложена мъртва риба - предвестник на предстоящо масово измиране. Еколози предупреждават, че съдържанието на кислород във водата е твърде ниско. И затова скоро все повече риби може да се задушат.

Температурите са около 40 градуса, дъжд няма: Веленце, третото по големина езеро в Унгария, е тежко засегнато от сушата. То никога не е било особено дълбоко, но сегашната ситуация е драматична: нивото на водата е изключително ниско - едва 29 см. Досега най-ниската стойност е била 53 сантиметра.

Ако продължава да не вали и остане толкова горещо, нивото ще спада с всеки следващ ден. Водата пресъхва с такова темпо, че скоро ще изчезне - ще останат само локви. Критичната точка наближава.

Още: На косъм от взрив: Сапьори премахнаха експлозиви в центъра на Будапеща

Прегради вместо плажуващи

Последиците от сушата се виждат с просто око: водата се е отдръпнала с десетки метри. Там, където обикновено водата се разлива по брега, земята е толкова суха, че се е напукала. Поясът от тръстика около езерото, който е местообитание на много видове птици, също е почти изцяло на сухо.

Липсата на вода променя не само езерото, но и целия регион. Езерото Веленце е популярна дестинация за излети - намира се само на 50 километра от Будапеща и не е така препълнено като Балатон. Но там, където преди са идвали много туристи, днес е пусто.

Край плажа са поставени предупредителни табели с надпис "Къпането забранено". Достъпът до езерото е препречен от жълти ленти. Плажът може да бъде отворен отново едва когато качеството на водата се подобри, казват местните власти. Но не е ясно кога ще се случи това. При сегашните температури и ниското ниво на водата тя се оттегля и затопля все повече, поради което езерото се пълни с бактерии и водорасли.

Още: За да пести ток: Будапеща изгася осветлението на исторически забележителности

Катастрофа за туризма

За хората край езерото, които живеят от туризма, актуалната ситуация е истинска катастрофа. Само едно от плажните заведения работи, къмпингите и вилите са празни. "Винаги сме имали много туристи - от Германия, Чехия, Нидерландия", разказва пред ДВ барманката Пеги Барат. Но през последните години гостите стават все по-малко - заради лошото състояние на водата.

Мащабните намеси във водния баланс на региона са довели дотам, че с течение на времето езерото е станало силно уязвимо към периоди на засушаване. "През последните 15 години брегът на езерото беше подложен на значителни строителни дейности", казва Золтан Кун, председател на Унгарската асоциация за езерата и влажните зони. И добавя: "Вместо да се съхранява с помощта на съобразени с природата решения, излишната вода бързо се разпределя. А селското стопанство съсипа земята и тя вече не може да съхранява достатъчно вода".

Има ли решение?

Още: Без ток заради безводието на Дунав: На Балканите се надяват на България

Това не е първият път, в който езерото Веленце пресъхва. Когато в началото на 1990-те години е застрашено от изчезване, езерото е напълнено с вода от други източници - скъпа и сложна задача. Затова експертите настояват за трайно решение, още повече че заради климатичните промени периодите на суша ще зачестяват.

Така например близките язовири могат да бъдат санирани, за да може там да се събира вода в дъждовните периоди. А по време на суша тази вода може да бъде насочвана към езерото Веленце. Но досега не е предприето почти нищо в тази насока. През 2021 година тогавашното правителство на Виктор Орбан отхвърли инвестиционна програма за езерото с аргумента, че е твърде скъпа. За други инвестиции обаче явно има пари.

Макар отдавна да е ясно, че през лятото и есента водата в езерото Веленце спада критично, по време на управлението на Орбан на брега е построен луксозен център за кану, в който е предвидено да се провеждат и международни състезания. Вложени са 140 милиона държавни средства. Състезания обаче така и не се провеждат - заради ниското ниво на водата. Така съоръжението си остава просто скъп тренировъчен център.

Последствията от актуалните горещини се усещат навсякъде в Унгария, която се оказа най-силно засегнатата от сушата и жегата държава в региона. В голяма част от страната не е валяло от месеци, а температурите достигат рекордни стойности. Заради ниското ниво на река Дунав се наложи атомната централа "Пакш" до голяма степен да прекрати работа, тъй като не достига вода за охлаждането ѝ. В резултат Унгария изпадна в тежка енергийна криза. А температурите остават високи.

Още: Орбан: Влюбих се от пръв поглед, чувствам се по-лек