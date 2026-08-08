Важно за почиващите в Гърция - обявиха дали е чиста питейната вода в Халкидики

Питейната вода на Халкидики вече е чиста, съобщиха здравните власти.

Властите в община Касандра на Халкидики премахнаха забраната за използване на чешмяната вода, която беше замърсена.

След почистване на водопреносната система и взетите проби параметрите на питейната вода са в норма и тя може да използва както за пиене, така и за битови нужди. Позволиха и на заведенията да я използват за готвене. Властите се извиняват на туристите за причиненото неудобство, предава БНР.

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Община Халкидики реагира и на оплакване от туристи, че неизвестни лица са поставили канцерогенни азбестови плоскости в морето в лагуната Ливари до Вурвуру, където почиват стотици туристи с деца. Незабавна проверка на екип от община Ситония установи, че парчета етернит са поставени в пясъка на дъното, за да направят изкуствена преграда към лагуната. Властите разследват кой си е позволил да постави опасни азбестови плоскости. Според специалистите този материал може да има сериозни последствия за околната среда и общественото здраве.

След много оплакналия на туристи, че плажните заведения не осигуряват свободен достъп до морето в Халкидики вече с дронове денонощно отчитат заетите площи. Налагат високи глоби на нарушителите и дори отнемат лицензите.

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