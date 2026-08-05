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„Атлантида на пясъците“: Мистерията с изгубения град в пустинята, която археолозите не могат да разгадаят

05 август 2026, 11:18 часа 718 прочитания 0 коментара
Снимка: Martin Redlin / Pixabay
„Атлантида на пясъците“: Мистерията с изгубения град в пустинята, която археолозите не могат да разгадаят

В продължение на близо сто години учените търсят в Арабската пустиня легендарния град Убар, който според митовете е бил погребан под пясъците. Въпреки че това изгубено селище е било открито в Оман през 90-те години на миналия век, мистерията на „Атлантида на пясъците“ остава неразгадана. Легендите за богат град, разположен на древни търговски пътища, се предават от поколение на поколение в продължение на векове. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Пробивът благодарение на НАСА

Легендата за Убар пленява много известни пътешественици на 20-ти век. През 1931 г. британският изследовател Бертрам Томас, докато прекосява Празния квартал, картографира древни маршрути въз основа на разкази на бедуини и нарича мистериозното селище „Атлантида на пясъците“. Лорънс Арабски, Хари Сейнт Джон Филби, Уилфред Тесигер и Уендъл Филипс по-късно го търсят, но никой не успява да открие града.

Значителен пробив настъпва през 80-те години на миналия век. Режисьорът и археолог-любител Никълъс Клап, заедно с екип, включващ сър Ранулф Файнс и археолога Юрис Заринс, използват сателитни изображения на НАСА. Анализът на стари керванни маршрути идентифицира възможно място близо до оазиса Шишр в Оман.

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Въпреки значимото откритие, учените се съмняват, че Шишр всъщност е Убар. Това място никога не е изчезнало напълно и руините му вече са били виждани от пътешественици и геолози. Освен това, откритата крепост и артефакти от Персия, Рим и Гърция датират предимно от Средновековието, така че те само потвърждават значението на търговския път, но не доказват съществуването на легендарния древен град. 

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Археологът Юрис Заринс обясни, че препратките към Убар биха могли да се отнасят до по-широк регион или цяла група хора.

„Ще се опитаме да определим точно колко ясно се открояват тези градове, дали имат свързани водоизточници, дали тези източници са постоянни и дали тези древни търговски пътища са минавали през тях. Знаем, че е имало маршрути там през Средновековието. Сега остава само да стигнем до там и да открием тези древни пътища“, отбелязва археологът.

Учените смятат, че селището може да е залязло поради промени в търговските пътища и проблеми с достъпа до подпочвени води. 

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Междувременно стана ясно, че археолози са открили 260 гробници в пустинята в Судан. Учените от години преглеждат сателитни снимки на пустинята Атбай в Източен Судан, надявайки се да открият нещо ново, без да копаят в пясъка пясъка. Резултатът се оказа истинска изненада за тях - международен екип от археолози от Австралия, Франция и Полша буквално „ разкри“ цял скрит свят, без да направи нито една копка. Благодарение на сателити те се натъкнаха на 260 неизвестни досега погребални места, разпръснати в хиляда километра пустиня.

Това са така наречените „заградени погребения“. Те представляват масивни пръстеновидни структури, понякога достигащи 80 метра в диаметър. В центъра на всяка структура е погребана ключова фигура – ​​вожд или представител на местна власт. Около него са открити костите на други членове на общността и на цели стада добитък.

Според учените тези структури са на приблизително 5000-6000 години. Докато съседен Египет все още се е подготвял да построи пирамидите, тези хора вече са имали свои гробници в сърцето на пустинята.

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Атлантида пустиня
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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