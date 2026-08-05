„Атлантида на пясъците“: Мистерията с изгубения град в пустинята, която археолозите не могат да разгадаят

В продължение на близо сто години учените търсят в Арабската пустиня легендарния град Убар, който според митовете е бил погребан под пясъците. Въпреки че това изгубено селище е било открито в Оман през 90-те години на миналия век, мистерията на „Атлантида на пясъците“ остава неразгадана. Легендите за богат град, разположен на древни търговски пътища, се предават от поколение на поколение в продължение на векове. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Пробивът благодарение на НАСА

Легендата за Убар пленява много известни пътешественици на 20-ти век. През 1931 г. британският изследовател Бертрам Томас, докато прекосява Празния квартал, картографира древни маршрути въз основа на разкази на бедуини и нарича мистериозното селище „Атлантида на пясъците“. Лорънс Арабски, Хари Сейнт Джон Филби, Уилфред Тесигер и Уендъл Филипс по-късно го търсят, но никой не успява да открие града.

Значителен пробив настъпва през 80-те години на миналия век. Режисьорът и археолог-любител Никълъс Клап, заедно с екип, включващ сър Ранулф Файнс и археолога Юрис Заринс, използват сателитни изображения на НАСА. Анализът на стари керванни маршрути идентифицира възможно място близо до оазиса Шишр в Оман.

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Въпреки значимото откритие, учените се съмняват, че Шишр всъщност е Убар. Това място никога не е изчезнало напълно и руините му вече са били виждани от пътешественици и геолози. Освен това, откритата крепост и артефакти от Персия, Рим и Гърция датират предимно от Средновековието, така че те само потвърждават значението на търговския път, но не доказват съществуването на легендарния древен град.

Археологът Юрис Заринс обясни, че препратките към Убар биха могли да се отнасят до по-широк регион или цяла група хора.

„Ще се опитаме да определим точно колко ясно се открояват тези градове, дали имат свързани водоизточници, дали тези източници са постоянни и дали тези древни търговски пътища са минавали през тях. Знаем, че е имало маршрути там през Средновековието. Сега остава само да стигнем до там и да открием тези древни пътища“, отбелязва археологът.

Учените смятат, че селището може да е залязло поради промени в търговските пътища и проблеми с достъпа до подпочвени води.

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Междувременно стана ясно, че археолози са открили 260 гробници в пустинята в Судан. Учените от години преглеждат сателитни снимки на пустинята Атбай в Източен Судан, надявайки се да открият нещо ново, без да копаят в пясъка пясъка. Резултатът се оказа истинска изненада за тях - международен екип от археолози от Австралия, Франция и Полша буквално „ разкри“ цял скрит свят, без да направи нито една копка. Благодарение на сателити те се натъкнаха на 260 неизвестни досега погребални места, разпръснати в хиляда километра пустиня.

Това са така наречените „заградени погребения“. Те представляват масивни пръстеновидни структури, понякога достигащи 80 метра в диаметър. В центъра на всяка структура е погребана ключова фигура – ​​вожд или представител на местна власт. Около него са открити костите на други членове на общността и на цели стада добитък.

Според учените тези структури са на приблизително 5000-6000 години. Докато съседен Египет все още се е подготвял да построи пирамидите, тези хора вече са имали свои гробници в сърцето на пустинята.

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