Мистерията с кинжала на Тутанкамон: Какво откриха учените за неговия произход

Железният кинжал, който е лежал до мумията на фараона Тутанкамон повече от три хиляди години, е с извънземен произход. Според SpaceDaily, съвременни изследвания са потвърдили, че металът на острието химически съвпада с железните метеорити, което означава, че оръжието е изковано от желязо, паднало на Земята от космоса.

Мистерията с кинжала на Тутанкамон

Изданието припомня, че по време на изследването на мумията през 1925 г. археолозите открили две ками, увити в погребален лен. Едината е имало златно острие, а другата е бил направена от желязо - изключително рядък и ценен материал в Египет от 14-ти век пр. н. е. Острието с дължина 34,2 сантиметра имало златна дръжка, дръжка от планински кристал и богато украсена златна кания. Въпреки че е престояло в гробницата повече от три хиляди години, то е било практически без ръжда.

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В публикацията се отбелязва, че произходът на метала е останал предмет на дебати в продължение на десетилетия, но през 2016 г. екип от изследователи, ръководен от Даниела Комели от Политехническия университет в Милано, е провел анализ, използвайки преносим рентгенофлуоресцентен спектрометър. Учените са установили, че острието съдържа 10,8% никел и 0,58% кобалт – съотношение, характерно за железните метеорити.

Както отбелязва изданието, именно съотношението на никел към кобалт се е превърнало в ключово доказателство за извънземния произход на артефакта.

Изследователите също така се опитали да определят конкретния метеорит, от който произхожда металът. Те сравнили състава на острието с този на двадесет известни железни метеорита, открити в радиус от две хиляди километра от брега на Червено море. Метеоритът Харга се оказал най-близък по характеристики, въпреки че, както подчертава авторът, това не е окончателно доказателство.

„Едно съвпадение сред двадесет съвременни находки е по-скоро силен намек, отколкото окончателно потвърждение“, казват учените.

През 2022 г. японски учени проведоха още по-подробно проучване на повърхността на острието. Те откриха богати на никел ленти, както и включвания на троилит, минерал, характерен за железните метеорити. Според авторите на изследването, запазването на тези структури показва, че оръжието е изработено с помощта на метод на нискотемпературно коване, тъй като интензивното нагряване би унищожило тези характеристики. В същото време резултатите от новото изследване донякъде усложниха въпроса за точния метеорит, от който произхожда металът, и дебатът сред учените продължава.

Изследователите обърнали специално внимание на златната дръжка на камата. Химичният ѝ анализ предполага, че е възможно да е била изработена извън Египет. Авторът обяснява, че учените са се обърнали към Амарнската кореспонденция, в която се споменава железен кинжал със златна дръжка, даден на египетски фараон. Те обаче подчертават, че това е просто хипотеза, а не доказан факт.

Както е отбелязано в публикацията, камата на Тутанкамон не е изключение. Анализът на други артефакти от бронзовата епоха – по-специално египетски мъниста, брадви, висулки и бижута – също разкрива техния метеоритен произход.

„Преди разпространението на топенето на желязо около 1200 г. пр. н. е., единственият източник на този метал е било небето“, се казва в публикацията.

Въпреки това, други железни предмети от гробницата на Тутанкамон все още не са претърпели толкова задълбочено проучване и учените смятат, че техният анализ е следващата важна стъпка.

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