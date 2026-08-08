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Почина бащата на Лионел Меси

08 август 2026, 15:40 часа 773 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Почина бащата на Лионел Меси

Хорхе Меси, баща на осемкратния носител на „Златната топка“ и световен шампион с тима на Аржентина през 2022 година Лионел Меси, е починал на 68-годишна възраст, съобщава вестник "Infobae".

Причината за смъртта не се разкрива. Той e починал в болница в Росарио след продължително боледуване в 22:00 часа местно време.

На 17 юни вестник "La Opinion" съобщи, че сълзите на Меси след отбелязването на първия гол в мача на Аржентина срещу Алжир (3:0) на Мондиал 2026 може да са се дължали на влошеното състояние на баща му. По-късно семейството на аржентинския футболист публикува изявление, в което обяви, че Хорхе Меси преминава лечение заради болестта си.

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Меси почина Хорхе Меси
Георги Петров
Георги Петров Редактор
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