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Предупреждение: Увеличава се антибиотичната резистентност при децата

06 август 2026, 1:20 часа 682 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Предупреждение: Увеличава се антибиотичната резистентност при децата

Бактериалните инфекции при децата стават все по-устойчиви на антибиотиците, показва мащабно международно проучване, цитирано от „Live science“. Анализът обхваща над 106 000 бактериални проби, събрани от деца и юноши в 82 държави между 2004 и 2022 г., и предупреждава, че без решителни мерки проблемът ще се задълбочи през следващото десетилетие.

Учените прогнозират, че до 2035 г. ще има значително увеличение на антибиотичната резистентност при опасни бактерии като Acinetobacter baumannii и Klebsiella, особено към антибиотиците от групата „Watch“, които се използват за лечение на по-тежки и устойчиви инфекции. Резистентността към антибиотиците от последна линия – групата „Reserve“ – също се увеличава, макар и с по-бавни темпове.

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По световни оценки антибиотичната резистентност е допринесла за смъртта на около 840 000 деца под 5-годишна възраст през 2021 г. Ако настоящите тенденции продължат, този брой може да нарасне, пише БГНЕС.

„Тези прогнози са предупредителни сценарии, а не неизбежен изход. Ако бъдат предприети сериозни мерки, тази тенденция може да бъде променена“, заяви пред „Лайв Сайънс“ съавторът на изследването д-р Янхонг Джесика Ху от Института за детски изследвания „Мърдок“ в Австралия.

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Антибиотичната резистентност често е определяна като „тиха пандемия“, тъй като представлява сериозна заплаха за общественото здраве, но привлича значително по-малко внимание от вирусните епидемии. Авторите на проучването отбелязват, че децата често остават извън фокуса на наблюдението, тъй като данните за тях се обединяват с тези за възрастните, въпреки че моделите на инфекции и възможностите за лечение са различни.

Резултатите показват, че антибиотичната резистентност се увеличава във всички региони на света. Най-високите нива и най-бързото нарастване се наблюдават в страните с ниски доходи, където проблемът се задълбочава заради лошите санитарни условия и свободния достъп до антибиотици без рецепта. В същото време развитите държави също не остават незасегнати.

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Изследването отчита, че устойчивостта към антибиотиците от групата „Access“, които са първи избор при повечето бактериални инфекции, намалява в държавите с високи доходи благодарение на успешните програми за ограничаване на резистентни бактерии като MRSA. Подобен напредък обаче не се наблюдава в страните с по-ограничени ресурси.

„Това е първият толкова мащабен анализ, насочен специално към децата, и той показва, че ситуацията се влошава“, каза съавторът на изследването д-р Пенелъпи Брайънт. Тя изрази надежда, че резултатите ще послужат като сигнал, че антибиотичната резистентност не е проблем само при възрастните.

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Авторите подчертават, че данните не са напълно представителни за всяка държава, тъй като са събрани от определени медицински центрове. Въпреки това проучването предоставя най-подробната досега глобална картина за разпространението на антибиотичната резистентност при децата и необходимостта от по-добро наблюдение, разумна употреба на антибиотици и ефективни стратегии за ограничаване на проблема.

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Бактерии деца антибиотици резистентност антибиотична резистентност
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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