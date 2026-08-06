"Най-сетне разкри тайните си": Ето какво крие новооткритият уникален саркофаг на Перперикон (СНИМКИ)

"Тези дни от скалния град Перперикон непрекъснато се появяват важни новини. Първо бе открит единайсетия поред мавзолей-ротонда от римския период, а няколко дни по-късно попаднахме на уникален изсечен в скалите масивен саркофаг", разказва археологът и ръководител на разкопките проф. Николай Овчаров, разказвайки, че този саркофаг се намира непосредствено до известна отпреди скална гробница, която сега разкрихме напълно.

По думите му всички те, заедно с мавзолеите, били част от представителния некропол край главния път, водел през Античността към Южната порта на Акропола на Перперикон.

"Заедно с издигалите се там многобройни езически и християнски храмове, така се оформяла Area Sacra – Свещената зона, създадена в южното подградие на древния град",посочва още археологът.

Тайните на саркофага

Буквално преди броени минути е завършило окончателното проучване на скалния саркофаг, предизвикал толкова голям интерес сред хората.

"Той е прецизно издялан в скалите на дълбочина 0.5 м. Непосредствено под него е оформена самата гробница, където бил положен покойникът, като така общата дълбочина на погребалното съоръжение става близо 1.5 м. Гробницата е била покрита с обработени каменни плочи, а откритите многобройни фрагменти от керемиди показват, че над цялото погребално съоръжение е имало покрив. Цялата конструкция е била разрушена, а гробът е плячкосан още в дълбока древност, като намиралите се в саркофага дарове са ограбени", обяснява проф. Овчаров и продължава:

"Паметникът се датира в късноримската епоха през IV-V в., но е продължение на една древна традиция. Скалните гробници и гробове са един от най-интересните феномени в Източните Родопи. Учените ги отнасят към ІІ – І хил. пр. Хр., но такива продължили да бъдат създавани и почитани през римската епоха. За съжаление всички регистрирани скали погребални съоръжения са ограбени още в древността, което прави точното им датиране невъзможно.

Заедно с прочутите тракийски скални гробници, много интересни са скалните гробове, които винаги са на високи и изявени места. Най-характерни са тези край с. Ангел войвода и особено прочутото съоръжение при Татул. Със сигурност това е представлявал хероон – светилище на обожествен след смъртта владетел. Разкопките показват, че скалният гроб на върха е оформен в края на бронзовата епоха, а през елинистическата и римската епоха наоколо е изграден цял храмов комплекс. При новооткритите погребални скални съоръжения на Перперикон е рано за крайни изводи, но вероятно се касае за подобно сакрално предназначение". ОЩЕ: "Под земята се крият още неща": Проф. Овчаров след поглед с дрон над Перперикон и новата "Свещена зона"