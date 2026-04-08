Откриха бутилка с писма от Първата световна война на плаж в Австралия - какво пише в тях

08 април 2026, 12:21 часа 290 прочитания 0 коментара
Снимка: Antonios Ntoumas / Pixabay
Откриха бутилка с писма от Първата световна война на плаж в Австралия - какво пише в тях

Бутилка, съдържаща съобщения, написани от двама войници по време на Първата световна война, беше открита на австралийски плаж, според Independent. Статията описва как семейство Браун направили откритието, докато събирали боклук с ATV на плажа Уортън близо до Есперанс, Западна Австралия. Дебра и дъщеря ѝ Фелисити забелязали бутилка Schweppes точно над линията на вълните. 

„Почистваме плажовете си много, така че никога не подминаваме боклук. Така че тази малка бутилка стоеше там и чакаше да бъде взета“, казва Деб Браун.

Писма от Първата световна война, открити в бутилка на плаж в Астралия

Вътре в дебелата, прозрачна стъклена бутилка имало писма с дата 15 август 1916 г. Установено е, че са написани с молив от 27-годишните редници Малкълм Невил и 37-годишния Уилям Харли. На 12 август същата година техният военноморски кораб, HMAT A70 Ballarat, отплава от Аделаида, столицата на Южна Австралия, за Европа, където войниците му е трябвало да подсилят 48-и австралийски пехотен батальон на Западния фронт.

Изданието пише, че Невил загива в битка само година по-късно, докато Харли е ранен два пъти, но оцелява във войната. Той обаче умира в Аделаида през 1934 г. от рак. Роднините на Харли казват, че е отключил болестта от отравяне с газ в окопите по време на войната.

В писмото си Невил помолил този, който го намери, да предаде бележка на майка му, Робертина Невил, в Уилкауат, сега буквално град-призрак в Южна Австралия. В писмото той описал как „се забавлява много добре“ и написал, че „храната досега е била много добра, с изключение на едно ястие, което заровихме в морето“.

Според Деб Браун, намерената бутилка не е пътувала на дълги разстояния, а вероятно е прекарала повече от век на брега в пясъчните дюни. Тя смята, че значителната ерозия на дюните, причинена от огромни вълни през последните месеци, вероятно я е изместила.

Според нея, въпреки че хартията е била мокра, почеркът е останал четлив. Благодарение на това Деб Браун е успяла да информира близките и на двамата войници за откритието си.

„(Бутилката) е в перфектно състояние. Няма ракообразни по нея. Вярвам, че ако беше в морето, хартията щеше да се разпадне на слънце и нямаше да можем да я прочетем“, казва тя.

Внучката на Харли Ан Търнър каза, че семейството ѝ е „зашеметено“ от находката.

„Просто не можем да повярваме. Наистина е като чудо и сякаш дядо ни се е обърнал към нас от отвъд гроба“, каза Търнър.

Племенникът на Невил, Хърби Невил, казва, че семейството му е обединено от „невероятното“ откритие.

„Изглеждаше много щастлив да отиде на война. Просто е толкова тъжно това, което се случи. Толкова е тъжно, че загуби живота си“, каза потомъкът на войника.

Таня Станоева
