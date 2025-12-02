2 декември: Героизъм на българската армия в Първата световна война. Важна дата в историята на Монтана и Луковит

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

2 декември: Ден на тежки боеве за българската армия в битката за Букурещ в Първата световна война

По време на Първата световна война боевете между 1 и 5 декември 1916 година остават в историята като „битката при Арджеш“ от името на една от реките в района, но за българската армия това е битката за Букурещ. Дунавската армия, която настъпва от юг, се оказа най-слабото звено. Мощната контраофанзива по целия фланг, организирана от румънците и руснаците, кара немците да започнат да отстъпват. Но на 2 декември самоотвержената 12 дивизия (българска военна част) без да успее да влезе в контакт с немската дивизия води кръвопролитни боеве и не отсъпва за миг, въпреки превъзходството на врага при Епирещ-Сингурени. В тези кръвопролитните боеве българската военна част показва героизъм и несломима воля.

На 3 декември немските сили успяват да възстановят връзката между частите и 11 баварска, 26 турска и конната дивизия на Фон дер Голц настъпват устремно и прогонват упоритата румънска армия.

Българските полкове 41 и 42 изпадат в критична ситуация в боевете при река Няжлов. Но благодарение на нечовешката си воля и непоклатим боен морал българите намират сили да сразят противника. С настъплението на 7 германска конна дивизия на 6 декември в Букурещ, градът е превзет, а за краля и правителството на Румъния бягството се оказва единствено спасение. След превземането на Букурещ, Румъния има нова столица - град Яш.

2 декември в историята на България

На 2 декември 1891 г. село Кутловица (днешна Монатана) е обявено за град с указ 626, издаден от княз Фердинанд. На 13 март 1945 г. с постановление, обнародвано от Министерски съвет, Кутловица е преименувана на Михайловград. Името на града е дадено в чест на загиналия през 1944 г. комунист и партизанин Христо Михайлов. По-късно през януари 1993 г. Михайловград е окончателно преименуван на град Монтана.

На 2 декември 1898 г. с указ 262, издаден от княз Фердинад Първи, Луковит е обявен за град. В османските регистри селището датира от 1430 г. под наименованието Горни Луковит. В регистър от 1495 г. става ясно, че село Горни Луковит е с общо 47 къщи и е част от вилаета "Неделичко", заедно с Карлуково, а Долни Луковит има 44 къщи.

На 2 декември 1375 г. е ръкополагането на българина Киприан от Константинополския патриарх Филотей за митрополит на Киев и Литва. През 1389 г. той е обявен за митрополит на Киев и цяла Рус. В продължение на няколко десетилетия българинът Киприан организира културния и духовен живот на русите. Той умира през септември 1406 г.

