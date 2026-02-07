Мистериозна вдлъбнатина под Австралия води до аномалия в магнитното поле на Земята

Вдлъбнатина в магнитното поле на Земята е открита под повърхността на Австралия. Учените я определят като ​​ключ към нови геоложки открития.

Аномалия под Австралия

Учени са открили необичайна „вдлъбнатина“ в магнитното поле на Земята в Северната територия на Австралия - мащабна аномалия, оформена като контурите на страната. Ново моделиране показва, че този подземен магнитен сигнал крие подробности за древната геоложка структура на континента. Това съобщава Live Science.

Австралийската магнитна аномалия е локална вариация в магнитното поле, свързана със свойствата на скалите и минералите в земната кора. Според ръководителя на изследването Клайв Фос от CSIRO, магнитните данни ни позволяват действително да „надникнем“ под земната повърхност и да видим геоложки структури, които в противен случай биха останали скрити.

Скалите записват посоката на магнитното поле на планетата от момента на образуването си, създавайки така наречената магнитна памет. Анализирането на тези сигнатури помага на учените да реконструират събития от далечното минало – дори като се вземат предвид промените в магнитното поле и тектоничните измествания, които биха могли да изкривят оригиналната картина.

За новото проучване екипът използва данни от аеромагнитното проучване Bonny Well, проведено през 1999 г. Самолети, носещи магнитометри, тогава прелитаха над Северната територия по правилна мрежа, но предишните карти не винаги предаваха сигналите ясно. Това беше променено от ново моделиране: алгоритъм, разработен от д-р Арън Дейвис, е създал по-чисти и по-последователни изображения на магнитни структури.

В резултат на това учените регистрирали тънки магнитни слоеве, скрити разломи, гънки и вдлъбнатини, които не са били открити с традиционните методи. Преди това е установено, че западната граница на аномалията достига повърхността във формацията Хачис Крийк - скали на възраст от 2,5 до 1,6 милиарда години.

Изследователите подчертават, че подробното картографиране на тази магнитна аномалия може не само да разшири познанията ни за геоложкото минало на Австралия, но и да открие нови възможности за търсене на минерални находища, което има практическо значение за държавата и бизнеса.

Междувременно учените откриха, че под петкилометровия слой антарктически лед се крие пейзаж, за който науката е имала само бегла представа. Сега, благодарение на нов метод за картографиране, изследователите са получили най-подробната цифрова карта на континента „под леда“ до момента. Учените вече са открили десетки хиляди неизвестни структури.

