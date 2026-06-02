Ударно се разработват 3 ваксини за ебола

Коалицията за иновации в подготовката за епидемии (CEPI) спешно ще ускори разработването на 3 експериментални ваксини, насочени към вируса Бундибуджо, отговорен за настоящата епидемия от ебола в Демократична република Конго (ДРК) и Уганда, обяви организацията.

„Тъй като вирусът Бундибуджо се разпространява бързо и няма лицензирани ваксини, всеки ден е от значение в надпреварата срещу това смъртоносно заболяване“, каза д-р Ричард Хачет, главен изпълнителен директор на CEPI.

„Спешното финансиране и подкрепа от CEPI за тези 3 обещаващи кандидати има за цел да бъдат разработени безопасни и ефективни ваксини, които да помогнат за контролирането на тази епидемия“, гласи позицията.

CEPI е глобално публично-частно партньорство, което финансира и ускорява разработването на ваксини и биологични противодействия срещу нововъзникващи инфекциозни заболявания и потенциални пандемии.

Фондацията обяви, че ще инвестира в портфолио от кандидати за ваксини, които са в процес на разработка, включително тези, разработени от Международната инициатива за ваксина срещу СПИН, Moderna и Оксфордския университет, които ще бъдат произведени в Серумния институт на Индия (SII).

Световната здравна организация (СЗО) определи тези три кандидат-ваксини като най-обещаващите, които в момента се разработват за борба с ебола.

Докъде е напредъкът в момента

CEPI обяви бюджет до 50 милиона долара (43 милиона евро) за предклинични тестове и клинични изпитвания във Фаза 1 за кандидата на Moderna, който използва същата mRNA технология, валидирана по време на COVID-19.

Оксфордският университет и SII ще получат първоначално отпуснати средства в размер до 8,6 милиона долара (7,4 милиона евро) за предклинични изпитвания и други развойни дейности в подготовка за Фаза 1 на изпитванията.

Междувременно IAIVI ще получи до 3,2 милиона долара (2,57 милиона евро) - нейният кандидат използва същата ваксинална платформа срещу rVSV като одобрена и предварително квалифицирана от СЗО ваксина срещу заирския щам на ебола.

„Инвестицията на CEPI в три обещаващи кандидат-ваксини срещу вируса Бундибуджо е важна стъпка напред в нашия колективен отговор“, каза д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на СЗО.

Той добави, че ваксината „Бундибуджо“ би могла да помогне за овладяване на тази епидемия и засилване на готовността за бъдещи огнища, наричайки я „точно такъв вид междусекторно сътрудничество, което изисква реакцията на епидемията“.

Д-р Жан Касея, генерален директор на Африканските центрове за превенция и контрол на заболяванията, също приветства решението.

„В отговор на активната епидемия от ебола в Африка, инвестицията на CEPI в три кандидат-ваксини срещу еболавируса Бундибуджо е едновременно навременна и критична за здравето на Африка, както и за икономическата сигурност и за постигане на амбицията на Африка да изгради устойчив капацитет за научноизследователска и развойна дейност и производство на ваксини на континента“, каза той.