Уникален експеримент със скакалец изненада учените

Учени от Панама регистрираха необичаен феномен - ярко розов скакалец стана напълно зелен за няколко дни в лаборатория. Преди това се е смятало, че това оцветяване е постоянно.

Експеримент със скакалец, който промени цвета си

Женска Arota festae, която първоначално е била ярко розова, е станала напълно зелена след 11 дни в плен. Според проучване, публикувано в списание „Екология“, насекомото е било уловено във влажните гори на остров Баро Колорадо и поставено в лаборатория с три други обикновени зелени индивиди.

Още на четвъртия ден цветът му започнал да се променя - розовият цвят избледнял, а след още една седмица скакалецът станал напълно зелен и не се различавал от останалите. Преди това учените си обясняваха розовото оцветяване с еритризъм - генетична мутация, която причинява прекомерно производство на червен пигмент. Смятало се е, че тази характеристика е необратима.

Ново наблюдение хвърля съмнение върху това. Учените предполагат, че промяната на цвета може да е свързана с адаптация към околната среда, по-специално с необходимостта от камуфлаж сред зелените растения.

Съществува и версия, че пигментът отчасти зависи от храненето: в природата такива скакалци могат да придобият розов оттенък поради растенията, с които се хранят. Въпреки необичайното оцветяване, женската успяла да се чифтоса с един от мъжките, което показва, че цветът не е повлиял на възприятието ѝ сред другите индивиди.

Този случай е първото документирано потвърждение, че подобно оцветяване може да се променя и отваря нови въпроси относно механизмите на пигментация при насекомите.

Междувременно ученит направиха интересно откритие за пчелите - тези насекоми могат да избират цветя не само по цвят или аромат, но и по поведението на други пчели. Ако едно цвете вече има посетители, е по-вероятно други насекоми да долетят там.

До това заключение стигнаха учени от университета в Киото и Националната организация за изследвания в селското стопанство и храните на Япония (NARO). Резултатите от изследването са публикувани в списанието „Функционална екология“.

Изследователите са на мнение, че това поведение може значително да повлияе на това как растенията се конкурират помежду си за опрашители.

Проучването обаче показа, че насекомите вземат предвид и поведението на други пчели. Когато една пчела види друга, която вече събира нектар, тя може да сигнализира, че там има надежден източник на храна. Тази стратегия ѝ позволява да избегне загубата на време за търсене.

В изследването са използвани земни пчели от вида Bombus ignitus. В лабораторията те са били поставени в няколко „цветни парцела“ с изкуствени цветя с различни цветове, пълни със сладък нектар.

