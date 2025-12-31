Еврото и парите ни - съветите, които трябва да имаме предвид: Говори Георги Захариев (ВИДЕО)

Важно е да си направим писмен план, който ни показва много ясно къде ще бъдат нашите разходи и какви са нашите финансови цели. И колко време имаме да ги постигнем. Не трябва да позволяваме по никакъв начин парите ни просто да изтичат през пръстите и да купуваме някакви неща импулсивно. Другото нещо е да не взимаме финансови решения под някаква форма на стрес и напрежение.

Това каза финансовия експерт Георги Захариев в предаването "Студио Actualnо" във връзка с управлението на личните ни бюджети през следващата година. Той гостува в рамките на обзорните издания на предаването и даде ценни съвети на българите в навечерието на Новата година и прехода към евро.

Според експерта 2026-а ще започне с финансов стрес, но това е нормално чисто исторически при смяна на валута във всяка една държава. "Не искам да плаша хората, това е абсолютно нормално, когато има толкова голяма промяна, да има период, в който се напасваме към тази промяна. Но за да бъдем подготвени, това, което бих препоръчал, е да изтеглим достатъчно евро пари в кеш. Естествено левовете също ще бъдат в обращение през януари, но е важно да имаме достатъчно пари в брой, така че една седмица напред да можем да покрием нашите разходи, без да ни се налага да ходим до банков клон", посъветва Захариев.

2025 година завършва сюреалистично по отношение на политико-икономическите процеси в държавата, а следващата година започва с удължителен закон на бюджета.

Какво означава това за тепърва навлизащата в еврозоната България и ще повлияе ли ситуацията с бюджета на плавния преход - вижте в интервюто.