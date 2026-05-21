Първо завръщане: Македония ще участва на "Евровизия" в България

Северна Македония ще се завърне на конкурса "Евровизия" през 2027 г, който ще се проведе в България. Такова мнение изрази директорът на македонския обществен оператор MRT Зоран Ристоски.

Говорейки на публично заседание на Програмния съвет на MRT, на което присъстваха представители на синдикати, медийни организации и държавни институции, Ристоски заяви, че може да потвърди, че Северна Македония ще участва в конкурса в София догодина след срещи с EBU.

Подкрепа от EBU за популяризирането на културните ценности на Македония

Той също така заяви, че телевизионният оператор очаква да получи по-благоприятен финансов пакет от EBU в подкрепа на завръщането си на "Евровизия". MRT има подкрепата на EBU и в популяризирането на културните ценности на Северна Македония, допълни още той.

Може би най-важното за феновете е, че Ристоски обяви, че ерата на непрозрачните селекции за "Евровизия" е приключила в MRT, което сигнализира, че изпълнителят на Северна Македония за 2027 г. може да бъде избран чрез национална селекция, а не чрез вътрешен избор при закрити врати.

Северна Македония участваше за последно на "Евровизия" през 2022 г. Най-доброто класиране на страната остава 7-ото място на Тамара Тодевска с песента "Proud" през 2019 г.

