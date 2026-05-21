Тръмп изпраща 5000 американски военни в Полша: Ето каква причина изтъкна

Въз основа на успешните избори на настоящия президент на Полша, Карол Навроцки, когото с гордост подкрепих, и нашите отношения с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят допълнителни 5000 войници в Полша. Това написа в собствената си социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

Ден по-рано американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви, че разполагането на американски войски в Полша е отложено, но не е вярно твърдението, че войските ще бъдат изтеглени от Европа. Съобщенията за евентуалната отмяна на разполагането на 4000 войници в Полша предизвикаха остри критики от страна на американски законодатели, които се опасяват, че президентът Доналд Тръмп би могъл да изостави европейските съюзници, припомни Ройтерс.

Ванс заяви на брифинг в Белия дом, че САЩ искат да насърчат Европа да „поеме по-голяма отговорност“ за общата отбрана. „Не става дума за изтегляне на всеки един американски войник от Европа. Става дума за преразпределяне на някои ресурси по начин, който да максимизира американската сигурност. Не мисля, че това е лошо за Европа“, каза той.

САЩ изтеглиха 5000 военни от Германия

Съединените щати официално започнаха мащабно изтегляне на силите си от германски тренировъчен полигон – приблизително 5000 войници ще се завърнат у дома, съобщава Bild. Както стана известно, основният удар ще бъде нанесен върху бригадата „Страйкер“, разположена в германския град Вилзек. Прессекретарят на Пентагона Шон Парнел потвърди тези планове, отбелязвайки, че се очаква преместването на военния персонал и техните семейства да приключи в рамките на 6 до 12 месеца. Въпреки че базата няма да бъде затворена напълно, числеността на нейния персонал ще бъде намалена до между 5000 и 8000 души.