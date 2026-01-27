Орлин Павлов в Студио Actualno: За филмите, музиката и нещата от живота (ВИДЕО)

Хубава и много свежа песен, това ни е първият дует с Графа. Включиха се и всичките актьори от филма, които пеят. Това заяви в предаването "Студио Actualno" певецът и актьор Орлин Павлов по повод новия филм "Брънч за начинаещи" и музикалният трейлър "Ех, че хубав ден!".

Павлов разкри, че клипът е сниман преди около три седмици. "Посланието е: "Ех, че хубав ден! Защо да не направим още едно парче с Любо Киров по-нататък", сподели Павлов.

Той каза, че филмът е много забавен. Комедията е снимана в един апартамент, където мъжът е изобретател на часовник. "Аз съм мъжът", разкри Павлов. "Става въпрос за маските в живота. Това са нещата, които имаме абсолютно по дифолт вече - дали това се припокрива обаче с нашата същност?Цялата тази лъжа и фейк може много да те заблуди, може да промениш пътят си по този начин. Трябва да се държиш обаче към децата, които са естествени и непринудени, коментира Павлов.

