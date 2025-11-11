За връзката между външната и вътрешната красота: Биляна Йотовска в Студио Actualno (ВИДЕО)

Биляна Йотовска стана носител на титлата „Мисис България Европа“ и специалната награда „Best Body“ на тазгодишното издание на конкурса Mrs. Bulgaria. Специално в предаването "Студио Actualno" Йотовска разказа какво означава за нея това признание.

Фотограф: Георги Тодоров

Кажи ни, какво означава за теб тази титла и този конкурс?

Това е една отговорност и голямо признание за мен като вече дама. Едно признание и едно естествено продължение, бих казала, на кариерата ми към момента.

Как дойде решението за това да участваш в този конкурс?

Беше малко спонтанно. Тези неща се случват когато им дойде времето, бих казала. Познавам организаторите, естествено, в един бранш сме, но никога не съм се замисляла да участвам. Може би съм била малко предубедена. Дъщеря ми малко наклони везните и се включих. Имаше много голям кастинг. Над 250 жени знам, че са преминали през него.

Имаше ли голяма конкуренция?

Имаше, да. Никой не подценявам, защото нищо не се знае. Имаше конкуренция. Бяхме 15 момичета, в последния момент се наложи едно момиче да отсъства по здравословни причини и в крайна сметка бяхме 14 на финала. Много красиви жени, харизматични.

Какви качества трябва да притежава една жена, за да изпъкне в такъв конкурс?

Трябва да притежава всички необходими качества. Освен добра визия, разбира се, интелект, възпитание, отношение. Това е комплексно. Няма как просто една красива външност да е достатъчна. Пропуснах да кажа, организаторите са Меги Савова и Марияна Маринова. Благодаря им за доверието да изберат мен да нося именно тази красива корона.

