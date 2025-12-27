Измамникът, който се представи за футболист на ПСЖ и подписа с ЦСКА за 30 хиляди на месец

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Някои хора биха направили всичко, за да станат професионални футболисти. Такъв е и случаят на Грегъри Акселрод, който измами елитните клубове в Европа - включително клуб от българската Първа лига, след като им изпрати фалшиво CV. На 10-годишна възраст французинът бил като всяко друго момче с голяма мечта. Единственият проблем бил, че футболът изобщо не му се отдавал. Баща му мислел същото. Когато отишъл да гледа един от мачовете му, той останал разочарован от представянето на сина си. По тази причина го отписал от тренировки.

Грег Ментето, който излъга клубове от Англия и България, че е футболист

Така между 10 и 18-годишна възраст Акселрод спрял да се занимава с футбол. Играел само в двора на къщата си, но така и не се отказал от мечтата си да стане професионален футболист - главно защото искал да докаже на баща си, че не е прав. Един ден в училище му хрумнала идея за милиони. Акселрод създал фалшива страница, в която написал, че е играл за отбори като Бока Хуниорс и Ривър Плейт, а сега е професионален футболист и е част от резервите на Пари Сен Жермен. Той взимал репортажи за мачовете от вестник "L'Equipe", изтривал името на футболисти като Николас Анелка и го замествал със своето. Информацията не била напълно невярна, тъй като Акслерод играел за ПСЖ, но за най-аматьорския отбор на клуба, който играе в най-ниската дивизия на френския футбол - ниво, което самият той описва като "най-слабото във Франция".

От Макдоналдс до Чемпиъншип

На тази възраст Акселрод се отделил от богатото си семейство, като избрал футбола, а не образованието или подходяща кариера. На 19 години французинът работел в Макдоналдс и живеел в малък апартамент в родината си. Един път той се крил на стадиона на ПСЖ цял ден, за да си направи "официални" снимки с екипа на парижани. Уебсайтът и автобиографията му били изпратени до някои от най-популярните клубове в Англия. Челси, Манчестър Сити и Арсенал набързо го отхвърлили, но отборът от втора дивизия Суиндън Таун му дал шанс през лятото на 2003 г. Пробите, очаквано, не преминали добре за французина. В контролната среща между отборите вратарят пратил дълга топка към Акселрод, той се опитал да я отклони с глава, но вместо това кълбото го ударило в лицето и всички започнали да му се присмиват.

Суиндон не беше единственият клуб от Острова, който се поддал на измамата на Акселрод и му дал шанс да се докаже. Финансовите проблеми на Борнемут в началото на новия век доведоха до това, че французинът тренирал с тях в продължение на една седмица, като Акселрод дори отбелязал гол в приятелски мач, но не получил договор. Той се върнал отново в Суиндън, където се отчел с две попадения по време на предсезонната подготовка. Треньорът Пол Стъррок обаче отказал да го вземе, въпреки че феновете го умолявали.

В България веднага поискали "резервата на ПСЖ"

Двата му гола били заснети от камерите на "Sky Sports" и това доведе до това, че Норич му отвори вратите, но слабото му представяне в приятелски мач на резервния отбор доведе до ново отхвърляне. Имало оферти за него от професионални клунове в Люксембург, но той ги отхвърлил, защото били прекалено "малки" за него. Но подходящата оферта почти дойде през лятото на 2009 г., когато Акселрод започна тренировки в българския гранд ЦСКА София. Убедени, че той е резервен играч на ПСЖ, "армейците" му предложили тригодишен договор на стойност 15 000 паунда (33 000 лева) на месец. За щастие на всички на "Армията", поредица от нещастни събития, свързани с феновете на клуба, доведеха до разкриването на измамата на нападателя.

Сделката пропаднала заради един фен на ЦСКА

Тъй като българският клуб смяташе, че той е резервен играч на ПСЖ, сделката изглеждаше сигурна. Акселрод преминал двудневен период с "червените" по време на лагера им в Австрия, а след края треньорът на тима Любослав Пенев казал на агента на французина, че го иска в редиците си. Сделката била факт. Акселрод подписал договор, от ЦСКА го снимали с червената тениска и публикували новината за привличането му на официалния си сайт. Няколко часа по-късно обаче един фен на "армейците" провалил "трансфера". През нощта той се свързал с онлайн форума на ПСЖ и попитал: "Готови сме да подпишем с Грег Акселрод, какво мислите за него?"

Нито един от феновете на ПСЖ не знаел нищо за въпросния "футболист". След като проверили сайта му, разкрили, че той всъщност е измамник. Фенът на ЦСКА се свързал с всички журналисти в София и разкрил, че клубът ще подпише договор с фалшив играч. Така на следващата сутрин, когато Акселрод слязъл за закуска в понеделник, нито един от новите му съотборници не го поздравил. След това бил привикан от ръководството на клуба и пратен с първия полет обратно във Франция. Така по родните терени се ражда прякорът му Грег ментето.

Това обаче не го спря да продължи кариерата си във футбола. Освен при родния гранд, Акселрод се пробва още в клубове в Гърция, Кувейт и Канада. Една година, през която той игра за Мисисауга Игълс в канадската първа дивизия, беше достатъчна, за да допълни историята му и да сложи край на опитите му. Въпреки че окачи бутонките, Акселрод остана близо до футбола, макар и не по начина, по който е планирал. Французинът сега е агент на млади играчи, които се опитват да пробият във футболни академии - без да използват тактиките, които е използвал той.

Днес Акселрод признава, че съжалява за някои аспекти от кратката си кариера, но разкрива нещо интересно. Въпреки че лъжеше всичките си отбори, той твърди, че никога не е взел и стотинка от тях. Най-вероятно фактът, че баба му наследява цяло състояние от носителя на "Оскар" Морис Шевалие, също му помага във всичките пътувания, разходи и време без стабилна работа. Така младият Акселрод успя да измами клубове като Норич, Борнемут и Суиндън Таун да му предложат проби, а дори получи предложение да играе футбол в европейски турнири за ЦСКА София - всичко това, като създаде фалшива страница, в която твърдеше, че е бъдеща звезда. Но поне Ментето остави ярка следва във футболния фолклор, включително и с български привкус, която все още се помни.

Автор: Дария Александрова

