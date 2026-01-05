България си взима последно сбогом с великия Димитър Пенев (ВИДЕО)

Днес от 10:00 часа България си взима последно сбогом с най-великия български футболен треньор и знаменит футболист Димитър Пенев, който почина на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст. Поклонението пред легендата на ЦСКА и треньор на четвъртите в света от САЩ'94 ще се състои на Националния стадион "Васил Левски" в София. Церемонията ще е открита за всички желаещи да си вземат последно сбогом със Стратега.

България се покланя пред най-великия футболен треньор Димитър Пенев

Самото поклонение ще се случи на пистата пред Сектор А, като влизането на гражданите ще се осъществява през Вход 26, а изходът – през Вход 1 на стадиона. Централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове със Стратега. При неблагоприятни метереологични условия траурната церемония ще се състои в централното предверие на Сектор А.

Още на 3 януари, веднага след новината за неговата кончина, от ЦСКА оформиха възпоменателен кът в памет на Пенев пред централния вход на ст. „Българска армия“, където всеки може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен. Малко по-късно от ЦСКА съобщиха, че името на детско-юношеската школа на клуба ще носи името на Пенев в негова памет.

Иначе на стадион "Васил Левски" се очаква да дойде и целият отбор на ЦСКА, предвождан от старши треньора Христо Янев. "Червените" отмениха първата си тренировка за 2026, тъй като съвпадаше с поклонението пред Пенев. Играчите и треньорският щаб ще се съберат на базата на Панчарево в понеделник сутрин, а оттам ще се насочат към поклонението на стадион "Васил Левски".

На поклонението се очаква да дойдат и още десетки знакови личности за българския футбол, като Actualno.com ще ви направи съпричастни с пряко видео предаване от стадиона в нашата Facebook страница.