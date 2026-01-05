"Тигрицата" на Мадуро: Коя е Делси Родригес?

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес е известна с антиимпериалистическата си реторика, което ѝ е спечелило прякора "тигрицата" от сваления лидер Николас Мадуро.

Яростен защитник на Мадуро, който беше отвлечен от американските сили при извънредна акция в ранните часове на събота, Родригес сега се стреми да се представи като стабилна ръка, която може да ръководи политическия преход на страната. Това пише в свой материал Ройтерс.

Специалист по финанси, външни работи и петрол

56-годишната Делси Родригес е натрупала значително влияние в страната, спечелило й прякора "царицата", докато президентът Мадуро пък я нарича "тигрица" заради твърдата ѝ защита на социалистическото му правителство.

Делси Родригес, обявена за временен президент на Венецуела, е една от най-твърдите личности във венецуелската политика, привърженичка на икономическата ортодоксалност, която се стреми да изгражда отношения с частния сектор и е известна с вкуса си към лукса.

Тя е вицепрезидент от 2018 г., като едновременно с това е била първо министър на финансите, а след това и министър на петрола. Преди това е заемала поста министър на комуникациите, министър на външните работи и ръководител на проправителствен законодателен орган.

Тя работи в тясно сътрудничество с брат си Хорхе Родригес, който е председател на Националното събрание.

Двамата Родригес са деца на левия партизански боец ​​Хорхе Антонио Родригес, който основава революционната Социалистическа лига и е арестуван през 1976 г. за предполагаемо участие в отвличането на американски бизнесмен.

Той умира в полицейски арест, като семейството му твърди, че е бил изтезаван, а Мадуро го възхвалява като герой на венецуелската левица.

Източник: Getty Images

Когато беше назначена за вицепрезидент през юни 2018 г., Мадуро описа Родригес като "млада жена, смела, опитна, дъщеря на мъченик, революционерка и изпитана в хиляда битки".

Делси, адвокат, специализиран в трудовото право, е прекарала 9 години във Франция и Англия, където е провеждала следдипломна квалификация.

Тя често участва в състезания по тенис на маса с брат си, които след това споделят в социалните мрежи. В публични изяви често е виждана да носи луксозни марки дрехи.

Като вицепрезидент, след години на хиперинфлация на фона на американските санкции, тя приложи ортодоксални политики, включително намаляване на публичните разходи, ограничаване на кредитирането и фиксиран курс долар-боливар, което помогна за понижаване на трицифрената инфлация.

Тя успя да поддържа производството на петрол средно на около 1,1 милиона барела на ден миналата година, а ролята ѝ я постави в тесен контакт с чуждестранни петролни компании като Chevron.

Понякога описвана от лидерите в индустрията като "работохолик", Родригес посещава много събития в частния сектор - нещо, което други държавни служители избягваха в продължение на години. Тя е венецуелският политик, който пътува най-често до близките съюзници на страната й Китай, Русия и Турция.

Настоящата й роля

След отвличането на Мадуро в събота, Родригес поиска от правителството на САЩ да предостави доказателства, че той и съпругата му Силия Флорес са живи, и не се въздържа от осъждане на действията на САЩ.

"Призоваваме народите на великата родина да останат единни, защото това, което беше сторено на Венецуела, може да бъде сторено на всеки. Тази брутална употреба на сила за огънаване на волята на народа може да бъде извършена срещу всяка държава", каза тя в официално обръщение по държавния телевизионен канал VTV.

По-късно в събота Конституционната камара на Върховния съд на Венецуела разпореди Родригес да заеме поста изпълняващ длъжността президент.

Съдът постанови, че Родригес ще поеме "длъжността президент на Боливарска република Венецуела, за да гарантира административната приемственост и всеобхватната защита на нацията".

Според редица експерти някои от публичните правомощия на Родригес могат да бъдат ограничени.

В последствие Родригес призова за балансирани и основаващи се на уважение отношения със Съединените щати.