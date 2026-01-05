Лайфстайл:

Хаос в Нидерландия: Стотици отменени полета заради лошото време

Ръководството на летище Схипхол в Амстердам обяви, че е отменило 450 полета тази сутрин заради снеговалеж и тежки зимни метеорологични условия, като очакванията са броят им да се нарасне през деня. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на нидерландската агенция А Ен Пе (ANP). Летището в Амстердам, което е едно от най-натоварените в Европа, бе принудено да отмени стотици полети от петък заради лошото време. 

Вчера нидерландската авиокомпания KLM съобщи, че е била принудена да отмени 124 полета от и до летище Схипхол заради зимните метеорологични условия.

Компанията, която е нидерландското подразделение на Air France-KLM, вече отмени стотици полети от петък, след като студеното време наруши нормалната работа на летището.

Ръководството на летище Схипхол предупреди пътниците да очакват закъснения и анулирани полети, докато персоналът извършва обработка на самолетите против обледеняване.

 

 

Виолета Иванова
