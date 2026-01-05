Нешка Робева: Да отдадем почит към напусналите ни големи, от поколението с едно име – Българи!

Легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева използва социалните мрежи, за да публикува емоционален пост за големите родни спортисти, които ни напуснаха в последно време. Бившата състезателка и треньор на националния отбор се прости с Димитър Пенев, който преди дни почина на 80-годишна възраст. Робева също така припомни, че съвсем наскоро България се прости и с легендата в борбата Боян Радев.

Нешка Робева сподели, че нейното поколение си отива и никой нищо не може да направи. Легендата на художествената гимнастика също така допълни, че е време да отдадем почит към напусналите ни големи спортисти, които са били от поколението с едно име – Българи!

Нешка Робева излезе с емоционален пост в социалните мрежи

„Отива си едно поколение… Съвсем скоро изпратихме Боян. Днес изпращаме Пената. Димитър Пенев! Онзи благ човек – треньор, който донесе толкова много радост на България, в едно тежко за нея и децата й време. Време – разделно. Пената, който изкара омърлушените, озлобени българи, по улиците и площадите и ги накара, забравяйки омразата, да се прегръщат, целуват и крещят от възторг: „Българи – Юнаци“ „България, България, България!“. Развявайки трибагреника!“.

„Преди немного време, изпратихме Абаджията. Великият! Отива си, изпращаме нашето поколение… Родени малко преди или след, най-страшната за човечеството, война. Поколение, което не се ползваше от никакви имена и привилегии, което не знаеше нищо друго, освен че е призвано да работи! Да работи и изгражда една рухнала и смазана следвоенна държава - България! И да я прославя! И те работеха – деца – от градчета, села и паланки, от работническите квартали и учеха и вярваха, че са и те ще бъдат героите, които ще прославят Родината. Каква по-голяма привилегия от тази?! Днес е поклонението пред един от тях – Пената. Ще му отдадем своята почит… и.... ще забравим. Както стотици преди него. Лек да е пътят му към съзвездието на големите Българи, от поколението без име...“.

„Но днес, ако не си беше тръгнала толкова рано, една друга голяма – Жулиета Шишманова, щеше да навърши 90г?! Жули – от Несебър?!… Жулиета Шишманова – основоположничката на българската и световна художествена гимнастика. Жулиета, която разбиваше догми. Налагаше стил! Прославяше България. Която вярваше и ни учеше, че няма малки и големи нации, малки и големи народи, няма невъзможни неща пред устремения към върховете Човек. На днешния ден да отдадем почитта си и към нея. Докато историята не е съвсем изтрита, забравена или окипазена… Да отдадем почит към напусналите ни големи, от поколението с едно име – Българи!“, написа легендата в художествената гимнастика.

