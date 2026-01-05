Кабинетът подаде оставка:

Нешка Робева: Да отдадем почит към напусналите ни големи, от поколението с едно име – Българи!

05 януари 2026, 09:24 часа 469 прочитания 0 коментара
Нешка Робева: Да отдадем почит към напусналите ни големи, от поколението с едно име – Българи!

Легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева използва социалните мрежи, за да публикува емоционален пост за големите родни спортисти, които ни напуснаха в последно време. Бившата състезателка и треньор на националния отбор се прости с Димитър Пенев, който преди дни почина на 80-годишна възраст. Робева също така припомни, че съвсем наскоро България се прости и с легендата в борбата Боян Радев.

Нешка Робева сподели, че нейното поколение си отива и никой нищо не може да направи. Легендата на художествената гимнастика също така допълни, че е време да отдадем почит към напусналите ни големи спортисти, които са били от поколението с едно име – Българи!

Нешка Робева излезе с емоционален пост в социалните мрежи 

Отива си едно поколение… Съвсем скоро изпратихме Боян. Днес изпращаме Пената. Димитър Пенев! Онзи благ човек – треньор,...

Posted by Neshka Robeva / Нешка Робева on Sunday, January 4, 2026

„Отива си едно поколение… Съвсем скоро изпратихме Боян. Днес изпращаме Пената. Димитър Пенев! Онзи благ човек – треньор, който донесе толкова много радост на България, в едно тежко за нея и децата й време. Време – разделно. Пената, който изкара омърлушените, озлобени българи, по улиците и площадите и ги накара, забравяйки омразата, да се прегръщат, целуват и крещят от възторг: „Българи – Юнаци“ „България, България, България!“. Развявайки трибагреника!“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Преди немного време, изпратихме Абаджията. Великият! Отива си, изпращаме нашето поколение… Родени малко преди или след, най-страшната за човечеството, война. Поколение, което не се ползваше от никакви имена и привилегии, което не знаеше нищо друго, освен че е призвано да работи! Да работи и изгражда една рухнала и смазана следвоенна държава - България! И да я прославя! И те работеха – деца – от градчета, села и паланки, от работническите квартали и учеха и вярваха, че са и те ще бъдат героите, които ще прославят Родината. Каква по-голяма привилегия от тази?! Днес е поклонението пред един от тях – Пената. Ще му отдадем своята почит… и.... ще забравим. Както стотици преди него. Лек да е пътят му към съзвездието на големите Българи, от поколението без име...“.

Димитър Пенев

„Но днес, ако не си беше тръгнала толкова рано, една друга голяма – Жулиета Шишманова, щеше да навърши 90г?! Жули – от Несебър?!… Жулиета Шишманова – основоположничката на българската и световна художествена гимнастика. Жулиета, която разбиваше догми. Налагаше стил! Прославяше България. Която вярваше и ни учеше, че няма малки и големи нации, малки и големи народи, няма невъзможни неща пред устремения към върховете Човек. На днешния ден да отдадем почитта си и към нея. Докато историята не е съвсем изтрита, забравена или окипазена… Да отдадем почит към напусналите ни големи, от поколението с едно име – Българи!“, написа легендата в художествената гимнастика.

ОЩЕ: Една от най-великите българки в художествената гимнастика, която отстъпи трона си на Нешка Робева

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Димитър Пенев Нешка Робева Боян Радев Жулиета Шишманова
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес