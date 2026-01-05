Паро Никодимов за Димитър Пенев: Велика личност, България загуби невероятен човек и професионалист

„Велика личност. България загуби невероятен човек и професионалист“. Това заяви легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов по повод кончината на Димитър Пенев. Както е известно, преди дни „Треньор №1 на XX век“ си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Паро, както всички наричат бившия футболист и наставник на „армейците“, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като се върна назад във времето, за да разкаже част от спомените, които има със Стратега.

Никодимов бе категоричен, че Димитър Пенев е велика личност за родния футбол и България. По думите му страната ни е загубила невероятен човек и професионалист. Паро допълни, че легендарният играч и треньор винаги е бил здраво стъпил на земята и никога не се е „надувал“ от успехите, които е постигнал.

„С Пенев не сме спали по цели нощи заради ЦСКА“

„Много неприятно, но рано или късно се случва за съжаление. Има начало и край в този живот. Той е дал много през всички тези години. Лека му пръст. Невероятен човек. С него сме били заедно от 15-16 годишни и така цял живот. От деца играехме заедно. Минали сме и през националните отбори в различни моменти от живота ни. Първо при юношите, а после и при мъжете. Играли сме и в ЦСКА дълги години, а после бяхме пак заедно край страничната линия, но това вече като треньори. Беше ми помощник треньор в ЦСКА, а след това стана и старши“.

„Определено един от най-великите ни мачове ни е този с Ливърпул, когато ги отстранихме от евротурнирите. Беше велика вечер и винаги ще я помня. Друг голям момент беше срещу Нотингам. И тогава успяхме да ги елиминираме. И двата отбора бяха действащи европейски клубни шампиони. Кой друг може да се похвали с подобно постижение?! И това не е само моя заслуга. С Пенев не сме спали по цели нощи заради ЦСКА. Премисляхме по хиляди пъти как ще се случат нещата, но е важно, че успяхме и зарадвахме всички в България. Каквото и да кажа за Димитър Пенев ще е малко. Велика личност. Беше човек, който е здраво стъпил на земята. Никога не се е надувал, че е постигнал толкова успехи. А беше наистина невероятен“.

„Не знам дали някога сме имали такъв защитник като него. Можеше да играе на абсолютно всяка позиция на терена. Беше поливалентен и имаше много добра техника и бързина. Експлозивен с бърз старт и невероятен поглед върху играта. Предварително знаеше какво ще се случи и вече мислеше за следващ ход. Винаги пристигаше преди противниците си до топката. Изпреварваше ги с невероятния си нюх. Иначе беше добряк и винаги гледаше да помага на човека до него. Заедно сме преживяли много неща през всички тези години. Ще ми липсва. За цялото това време не сме си казали една дума напряко. Толкова са много спомените. Имаше невероятно чувство за хумор. На всички са известни неговите лафове. България загуби невероятен човек и професионалист. Всичко стана неочаквано. Поне за мен“, сподели Никодимов.

