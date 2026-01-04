Без Енцо Мареска, но с друг Енцо: Челси спря Гуардиола и Ман Сити по болезнен начин

Английските грандове Манчестър Сити и Челси не успяха да се победят след равенство 1:1 на "Етихад" в голямото дерби от 20-ия кръг на Висшата лига. "Небесносините" поведоха в резултата след гол на Тижани Райндерс през първата част. В края на мача обаче Енцо Мареска отбеляза изравнителен гол и донесе радост на временния наставник Калъм Макфарлейн, който замести уволнения Енцо Мареска само преди няколко дни.

Манчестър Сити пропусна да победи разклатения Челси

Сити стигна до гол в 42-ата минута чрез Райндерс, след като по-рано Ерлинг Холанд пропусна две чисти положения. През втората част "гражданите" не успяха да си подсигурят победата с втори гол и бяха наказани в края, когато Енцо Мареска успя да се разпише в 94-ата минута за 1:1. Иначе в самия край Челси имаше и още един шанс за гол, с който можеше да измъкне победата, но не се възползва.

"Гражданите" изостават на шест точки от лидера Арсенал

В класирането Сити, който записа равенство и в миналия кръг, остава на второ място с 42 точки, колкото има и третият Астън Вила. "Небесносините" изостават на шест точки от лидера Арсенал. Челси пък е пети с 31 точки - на три точки зад четвъртия Ливърпул, който не успя да победи Фулъм.