05 януари 2026, 10:49 часа 584 прочитания 0 коментара
Героите от САЩ' 94 изпратиха Димитър Пенев с аплодисменти (ВИДЕО)

Голяма част от националния отбор на България, заел четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 година, се сбогува с Димитър Пенев. Родните легенди бяха сред първите, които се простиха с треньор №1 на ХХ век по време на поклонението на Националния стадион "Васил Левски" в София. Героите от лудото американско лято изпратиха своя наставник с аплодисменти.

Сред присъстващите бяха също Димитър Бербатов, Мартин Петров, Тодор Янчев, Джони Велинов, Валентин Михов, представители на Българския футболен съюз и още редица бивши играчи и спортни деятели. 

Футболният клуб на ЦСКА имаше солидно присъствие на поклонението. Директорите Бойко Величков, Вангел Вангелов, старши треньорът Христо Янев и голяма част от играчите на "армейците" изпратиха Димитър Пенев.

Снимка: БГНЕС

Да си вземат последно сбогом със Стратега дойдоха още президентите на България Петър Стоянов и Георги Първанов, кметът на София Васил Терзиев, политически лица и общественици.

