Спорт:

Започва изграждането на иновативен "линеен парк" по Владайска река (СНИМКИ)

05 януари 2026, 11:17 часа 374 прочитания 0 коментара
Започва изграждането на иновативен "линеен парк" по Владайска река (СНИМКИ)

Започва изграждането на т.нар. линеен парк по Владайска река в София, става ясно от публикация на столичният градоначалник Васил Терзиев. "Паралелно с всички ежедневни задачи и трудности, през 2025 г. насочихме вниманието си към северните райони - места с голям потенциал, които дълго време останаха настрана. Работим те да бъдат по-добре свързани с центъра на града - чрез зелени и удобни маршрути, които правят пешеходното придвижване естествена част от живота в София. Една от важните стъпки е Владайска река. По нейното протежение подготвяме Линеен парк - нова зелена ос, която ще върне живота край реката. Пространство за движение, спорт и срещи", пише той.

По думите му ще се действа участък по участък, а основната цел е реката отново да събира кварталите и да връща живот на места, които доскоро оставаха встрани. "Това е част от по-голяма промяна - София, която не просто расте, а се развива с мисъл за хората, за природата, за бъдещето. През новата година ще продължим в същия дух - с постоянство, доверие и обща посока. Метър по метър. По реките. Между кварталите. В града, който изграждаме заедно", пише още Терзиев.

Още: "Като си по-добър - покажи го": Терзиев с обобщение за 2025 г. за столицата

Още: Започва основен ремонт над 2 км от река Владайска

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Столична община река Владайска Владайска река Васил Терзиев
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес