Започва изграждането на иновативен "линеен парк" по Владайска река (СНИМКИ)

Започва изграждането на т.нар. линеен парк по Владайска река в София, става ясно от публикация на столичният градоначалник Васил Терзиев. "Паралелно с всички ежедневни задачи и трудности, през 2025 г. насочихме вниманието си към северните райони - места с голям потенциал, които дълго време останаха настрана. Работим те да бъдат по-добре свързани с центъра на града - чрез зелени и удобни маршрути, които правят пешеходното придвижване естествена част от живота в София. Една от важните стъпки е Владайска река. По нейното протежение подготвяме Линеен парк - нова зелена ос, която ще върне живота край реката. Пространство за движение, спорт и срещи", пише той.

По думите му ще се действа участък по участък, а основната цел е реката отново да събира кварталите и да връща живот на места, които доскоро оставаха встрани. "Това е част от по-голяма промяна - София, която не просто расте, а се развива с мисъл за хората, за природата, за бъдещето. През новата година ще продължим в същия дух - с постоянство, доверие и обща посока. Метър по метър. По реките. Между кварталите. В града, който изграждаме заедно", пише още Терзиев.

Още: "Като си по-добър - покажи го": Терзиев с обобщение за 2025 г. за столицата

Още: Започва основен ремонт над 2 км от река Владайска